Купянск попал под вражеский обстрел: в результате атаки двое погибших

Российские захватчики 7 марта снова ударили по городу Купянск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.

Сейчас на месте событий продолжается разбор завалов. Поэтому количество жертв и травмированных людей может увеличиться.

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Купянск попал под вражеский обстрел

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что, по предварительной информации, враг обстрелял Купянск, применив реактивные системы залпового огня.

Погибли двое гражданских людей – мужчина и женщина, данные устанавливаются,

– отметил глава Харьковской области.

Он также подчеркнул, что из-за атаки в городе повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. На месте уже работают экстренные службы, которые помогают разбирать завалы.

В Харьковской области объявили эвакуацию из 18 сел

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 7 марта рассказал, что Совет обороны принял решение о принудительной эвакуации из 18 сел области. Эвакуация будет касаться детей с родителями или сопровождающими, поэтому Синегубов призвал старших лиц не препятствовать процессу.

В список населенных пунктов, откуда будут эвакуировать семьи с детьми вошло 7 сел Великобурлукской общины и 11 сел Ольховатской общины. Кроме того, по словам Синегубова, также обязательная эвакуация людей будет из 57 населенных пунктов Купянского района.

Синегубов отметил, что это решение приняли из-за постоянных обстрелов приграничья Харьковской области со стороны России. В то же время всем лицам, которых эвакуируют, предоставят необходимую помощь, как финансовую, так и психологически, а также помогут оформить справку внутренне переселенного лица.

Также принудительную эвакуацию детей из-за ситуации с безопасностью ввели в четырех населенных пунктах Донецкой области. В Минреинтеграции отметили, что в целом планируют эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Министерство реинтеграции подтвердило, что дети и их сопровождающие лица, которые были эвакуированы в безопасные регионы, получат бесплатный приют, финансовую и гуманитарную помощь, а также психологическую поддержку. Там также напомнили, что эвакуацию проводят бесплатно.