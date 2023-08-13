Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что для осуществления наступления на Купянск врагу не хватает ресурсов.

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Должны увеличить группировку

Он предположил, что оккупанты могут приблизиться к городу и попробовать его штурмовать только в одном случае, когда 150-тысячная группировка россиян будет переброшена из Херсонской и Запорожской области на Луганское направление.

Хотя даже если россиянам удастся спланировать такую операцию, вряд ли ее удастся выполнить. Ведь украинское командование также усилит это направление

"Сейчас на Луганском направлении сосредоточено более 100 тысяч россиян, однако этого количества недостаточно, чтобы выполнить широкомасштабные действия. Захватчикам нужно увеличить эту группировку в два раза, а взять силы они могут только с Херсонского и Запорожского направлений", – отметил военный эксперт.

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Нужно эвакуироваться по 2 причинам

Россияне 9 месяцев строили линии обороны на Запорожском направлении. В то же время украинские силы также создали бетонную систему укреплений в Купянском районе, особенно на танкоопасных направлениях. Кроме того, пристрелено любое направление, где может пойти тяжелая техника.

Из-за этих действий украинских защитников враг несет значительные потери на Купянском направлении. Тем более после получения Украиной кассетных боеприпасов. Ведь имеем достаточное количество артиллерии на тех направлениях, где оккупанты пытаются наступать: Урожайное, Работино и Купянск,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Следует отметить, что интенсификация наступательных действий россиян связана с артиллерийскими обстрелами. Они имеют очень короткий путь снабжения снарядами – из Валуек Белгородской области, где расположен большой военный хаб врага.

Поскольку интенсивность артобстрелов на этом направлении очень велика, объявлено о принудительной эвакуации гражданского населения из Купянска.

Роман Свитан подчеркнул, что из 30-километровой зоны, на которой может действовать артиллерия, местному населению обязательно нужно выезжать по двум причинам:

это опасно для жизни;

не нужно мешать работать военным.

Обратите внимание! В Купянске 10 августа объявили обязательную эвакуацию. Она касается 37 населённых пунктов в Купянском районе. В то же время руководитель Купянской ГВА Андрей Беседин объяснил, что эвакуация населения Купянской общины обязательная, но не принудительная – местные жители могут отказаться выезжать с мест жительства.

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