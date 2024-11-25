Есть ли угроза захвата Купянска оккупантами: в Генштабе ответили

Кремль не выводит свои войска из Украины и продолжает наступать. В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении и удалось ли нивелировать угрозу потери Купянска.

Город надежно обороняется. Об этом рассказал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич в интервью для "ТСН. Тиждень", сообщает 24 Канал.

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Какова ситуация в Купянске

ВСУ отбили все атаки вражеских сил на город Купянск. Анатолий Баргилевич рассказал о текущей ситуации в городе.

Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. В настоящее время угрозы Купянску как городу нет,

– подчеркнул он.

По словам главы Генштаба, в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.

"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там", – подчеркнул Баргилевич.

Добавим, что согласно данным Генштаба ВСУ, которые там предоставили утром 25 ноября, на Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.