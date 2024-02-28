"Мальчик, Россия – там": мужчина в Купянске ответил журналисту, который обратился на русском

В Купянске местный мужчина поставил на место журналиста. Очевидно негативную реакцию у него вызвало то, что медийщик обратился к нему на русском языке.

В сети обнародовали кадры резкого ответа купянчанина. Видео в своем телеграмм-канале обнародовал украинский журналист Константин Андриюк.

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Не понравилось обращение на русском языке

На обнародованных журналистом кадрах видно, как к местному жителю Купянска, что в Харьковской области, во время объявления воздушной тревоги обратился один из журналистов. Медийщик спросил, не пугают ли его эти громкие звуки.

Обратиться к мужчине журналист решил на русском языке. Однако очевидно местному, который живет под постоянными обстрелами, такой "формат вопроса" не понравился.

Купянчанин выразил свое возмущение и резко ответил, напомнив, что он находится не на территории страны-агрессора, а в Украине.

Мальчик, Россия – там. Там на русском хрюкают,

– заявил мужчина.

Местный житель Купянска ответил журналисту из-за русского языка: смотрите видео

Константин Андриюк отреагировал на такую позицию местного жителя Купянска. По его словам, мужчина сделал все правильно.

Ох и дал! Козарлюго, ну какой же ты крутой,

– написал журналист.

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