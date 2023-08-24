Загнали в ловушку под Бахмутом: почему россияне активизировались на Лимано-Купянском направлении

Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Однако все их попытки продвинуться остаются безуспешными благодаря усилиям украинских защитников.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала 24 Каналу, что активизация врага на этих направлениях связана с успехами ВСУ возле Бахмута.

К теме Россияне наступали в районе Малой Токмачки и на восточных направлениях: карта боев за 24 августа

"Они не могут выйти из Бахмута, воевать, передвигаться по самому городу. Чтобы мы не могли сконцентрироваться здесь, россияне пытаются двигаться по Купянскому и Лиманскому направлениям", – пояснила Маляр.

Как связаны успехи ВСУ возле Бахмута и активизация врага под Купянском: смотрите видео 24 Канала

Так, Силы обороны заняли ключевые господствующие высоты вокруг Бахмута, в результате чего враг оказался в тактическом окружении. Что бы оккупанты ни делали – они постоянно находятся под оком украинской артиллерии.

Враг не отказался от реванша

"Они все-таки мечтают выйти на границы Донецкой и Луганской областей. По Харьковской области – это реванш, они болезненно воспринимают потерю территорий", – отметила Маляр.

Вообще россияне не оставляют своих планов завоевать всю территорию Украины. Потому не стоит расслабляться.

Однако врагу не удается продвигаться. Цена этого очень высока, но наши военные профессионально это делают. Продолжаются горячие бои.

Что происходит на Востоке: последние новости

На всех восточных направлениях сохраняется сложная ситуация. Продолжаются динамические бои, так что защитникам приходится быстро принимать важные решения.

Несмотря на яростный натиск врага под Купянском, ему не удается продвигаться. Силы обороны настолько мощно ответили оккупантам, что они вынуждены перегруппироваться и подтянуть дополнительные силы.

Украинские защитники продолжают продвигаться к югу от Бахмута. В общем удалось освободить уже 43 километра вокруг города.