Два больших сценария: для чего Россия концентрирует силы на Купянском направлении

Сейчас оккупанты активно концентрируют силы на Купянском направлении. Кое-где собирают новые штурмовые отряды из разбитых Силами обороны подразделений и привлекают солдат из тыловых частей.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак поделился мнениями с 24 Каналом по ситуации на Купянском направлении. Он считает, что у россиян есть "два больших сценария".

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Какая цель оккупантов

Можно ожидать, что враг увеличит количество военных на одном из двух направлений:

Купянский, с целью наступления; Юг Украины, с целью противодействия украинскому контрнаступлению.

Во-первых, россияне выводят из Беларуси основную часть войск из состава региональной группировки войск Беларуси и России. В настоящее время на территории Беларуси осталось около 2100 военнослужащих России, которые находятся там в составе частей постоянного базирования и прибыли на учебу.

Всего за август страну покинули 20 летательных аппаратов из которых: девять истребителей Су-34 и Су-30СМ, а также 11 вертолетов – четыре Ми-8 и семь Ми-24.

Во-вторых, хотят вернуть утраченные позиции. Ведь с момента, когда Силы обороны освободили Херсон, оккупанты не имеют никаких побед.

Ступак рассказал, что происходит на Купянском направлении: смотрите видео

Они пытаются растянуть украинские силы вдоль линии фронта. Другими словами – попытка посадить Генштаб ВСУ на "шпагат",

– сказал Иван Ступак.

По его словам, российские военные также активизировались из-за псевдовыборов. Ведь нужно показать хоть какой-то результат.

Ситуации на Купянском направлении: коротко

Россияне не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Так, по данным Генштаба, враг пытается наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Туда оккупанты перебрасывают резервы и комплектуют штурмовые бригады преимущественно зеками.

В конце августа начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявлял, что на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил около 110 тысяч военных. Однако не все из них находятся на первых линиях.

Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска, однако украинские защитники их сдерживают. Врагу важен этот город, а также Купянск-Узловой.