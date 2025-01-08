Чудом спаслась во время обстрела: невероятная история сапера и бельгийской овчарки Бади

На Купянском направлении в составе группы инженерной разведки бригады "Помста" работает Константин Моргунов, позывной Кинолог, вместе со своей четверолапой подопечной Бади. Они расчищают украинские территории от вражеских мин и боеприпасов.

Кинолог в составе пограничной бригады "Помста" выполняет самые сложные и опасные задачи, находясь под угрозой постоянных обстрелов. Однако если к специфике работы привыкнуть можно, то преодолевать страх приходится каждый раз, как впервые – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Бельгийская овчарка Бади – минно-розыскная собака. Она умная, сообразительная, а главное – настоящий профессионал. Сегодня Бадди энергичная и готова выполнять задачи, однако совсем недавно она едва не погибла во время вражеского обстрела.

Войну встретил в госпитале, но сразу вернулся на фронт

Пограничник бригады "Помста" с позывным Кинолог на службе с 2018 года. Тогда, еще в Лисичанске, парню предложили работать с собакой, и он сразу согласился, начав службу на одном из пограничных подразделений на Луганщине.

Когда началось полномасштабное вторжение, он находился в госпитале. Однако 24 февраля 2022 года парень сразу взял свои вещи и вернулся в подразделение в Золотое Луганской области.

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Морда вся обгорела

Со своей будущей подопечной военный познакомился во время переподготовки. Освоив саперное дело, выучил Бади по минно-розыскному направлению, и затем продолжил службу на передовой.

Сейчас уже 11-й месяц мы находимся на Харьковском направлении,

– рассказал Кинолог.

Опасность службы на линии фронта Бади сполна ощутила на себе, когда однажды утром враг обстрелял позиции военных на Купянщине.

"Добрые соседи" нас обстреляли из ствольной артиллерии – наверное кто-то из местных рассказал, что здесь проживают военные", – сказал военный.

Бади во время обстрела находилась в вольере – когда снаряд прилетел прямо туда. Тогда, по словам кинолога, погиб его побратим Виктор Черный, еще один – Петр – получил ранения. У самого Кинолога была контузия, но он не обращался к врачам, ведь занимался вместе с собратьями поисками погибшего и Бади. Тело Виктора удалось найти, а вот Бади – нет.

Минут через 20 уже сидим, курим. Тяжело было все те развалы разбирать. И она прибегает. Морда вся обгорела. Ни одного уса не осталось. Уже отросли. Потом мы с ней еще лечились, потому что были контузии,

– сообщил он.

После лечения Бади вернулась на службу и вместе с пограничником и продолжает помогать военным. Они занимаются минированием, делают проходы для пехоты, разминируют окопы, что были отбиты от российских захватчиков.

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Самое сложное – переступить через страх

Работать приходится или рано утром, или вечером. В другое время – слишком рискованно.

Днем работать не получается. Сразу обстрелы начинаются. Крайний раз как мы с коллегой ходили, только вышли буквально 5 минут – и из посадки с СПГ. Повезло, что пролетело, не успели навестись,

– отметил Кинолог.

Однако если заминировать местность еще удается по-тихому, то разминировать так не получается. Враг услышав взрыв, сразу открывает охоту на саперов. Также постоянно летают вражеские дроны.

Самое сложное – это переступить через себя, через этот страх и пойти туда. Свои за спиной стоят, а впереди – враг. Просто идешь, как говорил наш покойный коллега – на "минус ноль",

– сказал военный.

Ежедневно Кинолог вместе с собратьями и Бади рискуют жизнью ради нашей победы. И все же военный мечтает вернуться в мирную жизнь.

"После войны хочу работать по своей профессии. Я инженер-технолог, химик, хотелось бы на какой-то заводик пойти. Или преподавателем работать", – поделился Константин Моргунов.

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