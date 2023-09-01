Оккупанты перекидывают десантников с Купянского направления: какие возможности у них остаются

Враг частично перекидывает десантно-штурмовые подразделения с Купянского направления. Все, чтобы усилить плацдарм на Юге.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что россияне не прорвали ни одну из линий обороны ВСУ на Лимано-Купянской оси.

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Все потому, что у вражеских подразделений нет наступательного функционала. Это связано с дефицитом среднебронированной и легкобронированной техники.

Штатная комплектация российских подразделений составляет приблизительно 22%. То есть у оккупантов дефицит до 80% такой техники. Им не хватает бронетранспортеров, боевых машин десанта и боевых машин пехоты.

"Самое интересное, что именно эта техника является основной при наступательных действиях в первом эшелоне. Вообще не танки, а именно эта техника. Танки занимаются огневым прикрытием", – отметил Коваленко.

Однако на том направлении у оккупантов больше танков, чем техники для наступления. Поэтому россияне последние два месяца были вынуждены применять в первом эшелоне именно их.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

Россияне уменьшают свой наступательный потенциал

Враг оттягивает десантно-штурмовые подразделения, чтобы усилить свои позиции на Юге Украины. Однако десантники – это те мобильные подразделения, которые комплектуются боевыми бронированными машинами.

Следовательно, они наоборот уменьшают еще больше тот наступательный потенциал, которого у них вообще не было. У них нет возможности как-то реализовать наступательные действия еще больше, чем мы уже видели,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении