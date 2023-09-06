Основной акцент на железной дороге: ВСУ объяснили активность врага на Купянском направлении

Оккупанты пытаются наступать на Купянском направлении. Им нужно захватить два ключевых населенных пункта.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, заметив, что захватчикам чрезвычайно важно захватить город Купянск и поселок городского типа Купянск-Узловой.

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Почему оккупанты хотят захватить Купянск

Как подчеркнул Евлаш, оккупанты хотят захватить именно эти два населенных пункта. Тогда это существенно упростит логистику для захватчиков в этом направлении.

Основной упор логистики российских оккупационных войск сосредоточен на железной дороге. Поэтому они пытаются захватить эти два населенных пункта,

– заметил Евлаш.

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Контроль железнодорожных путей в этом регионе поможет оккупантам значительно проще подвозить боекомплект и различную амуницию из России. По другим направлениям они пользуются этим преимуществом, ведь имеют железную дорогу с временно оккупированной территорией Луганской и Донецкой областей.

Планируют захватить фланг, потому что это также упростит им логистику. Будет меньше плечо подвоза боеприпасов и других поставок,

– рассказал Евлаш.

Ситуация возле Купянска: коротко