Основной акцент на железной дороге: ВСУ объяснили активность врага на Купянском направлении
Оккупанты пытаются наступать на Купянском направлении. Им нужно захватить два ключевых населенных пункта.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, заметив, что захватчикам чрезвычайно важно захватить город Купянск и поселок городского типа Купянск-Узловой.
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Почему оккупанты хотят захватить Купянск
Как подчеркнул Евлаш, оккупанты хотят захватить именно эти два населенных пункта. Тогда это существенно упростит логистику для захватчиков в этом направлении.
Основной упор логистики российских оккупационных войск сосредоточен на железной дороге. Поэтому они пытаются захватить эти два населенных пункта,
– заметил Евлаш.
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Контроль железнодорожных путей в этом регионе поможет оккупантам значительно проще подвозить боекомплект и различную амуницию из России. По другим направлениям они пользуются этим преимуществом, ведь имеют железную дорогу с временно оккупированной территорией Луганской и Донецкой областей.
Планируют захватить фланг, потому что это также упростит им логистику. Будет меньше плечо подвоза боеприпасов и других поставок,
– рассказал Евлаш.
Ситуация возле Купянска: коротко
- В общем оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч личного состава. Не все из них занимаются штурмами. Сюда входят и тыловики.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заметила, что количество оккупантов на Востоке не меняется. В россиян нет проблем с резервами в живой силе, поэтому они пополняют всех уничтоженных и раненых оккупантов.
- Украинские военные, воюющие на Купянском направлении, рассказали о ситуации на этом участке. Россия использует там как профессиональных военных, так и зэков.