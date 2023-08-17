Враг зализывает раны, – Маляр об удачной работе ВСУ на Лимано-Купянском направлении
В последние дни на Востоке снизилась интенсивность боевых действий. Украинские защитники нанесли большие потери врагу, поэтому ему нужно перегруппироваться.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила 24 Каналу, что это затишье временное – российские оккупанты не отказались от своих планов.
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"Может показаться, что там уменьшилось количество боевых столкновений, но на самом деле враг просто "зализывает раны". Они теперь перегруппировываются, заводят новых людей — от своих планов не отступают", — отметила Маляр.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите видео
Поскольку россияне еще планируют возобновить наступление на Лимано-Купянском направлении, украинское командование пытается меньше говорить о таких якобы "затишьях".
Почему россияне активизировались на Купянщине
Во-первых, враг стремится расконцентрировать украинские силы из направлений, где терпит поражение. В частности, Силы обороны заняли основные господствующие высоты вокруг Бахмута, в результате чего оккупанты оказались в оперативном окружении.
Во-вторых, у россиян есть амбиция вернуть освобожденные территории Харьковщины. Возможно, Купянск стал для них новой политической целью вместо Бахмута.
Ситуация на Купянском направлении: последние новости
- Враг сосредоточил на этом направлении 100-тысячную группировку и более 2000 единиц тяжелой техники. С таким количеством сил и средств оккупантам удалось добиться минимальной цели – оттянуть украинские резервы. Однако с неоправданными потерями для себя.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил украинские позиции на Купянщине и принял ряд важных решений для надежности обороны. По его словам, враг понес потери и перегруппировывается, поэтому важно воспользоваться этой ситуацией.
- В то же время россияне усилили обстрелы по гражданским в Купянском районе. Учитывая это, власть объявила обязательную эвакуацию из 37 населённых пунктов.