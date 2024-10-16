Полковник запаса назвал 3 точки на фронте, где Россия будет давить до весны

Активность российской армии на поле боя за последние месяцы значительно возросла. Вражеские войска будут сохранять темпы наступления, сосредоточившись на определенных участках фронта.

Для оккупантов есть несколько приоритетных направлений, на которых будут пытаться продвигаться в ближайшее время. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, где разовьется наступление врага и чего ждать на фронте.

Советуем посмотреть Россияне атакуют на Курщине и подошли под Мирноград: как изменилась линия фронта за неделю

Где будут активными россияне в ближайшие месяцы

Россияне усилили давление на Кураховском направлении. Оккупанты продвинулись и сейчас находятся в опасной близости к самому Курахово Донецкой области.

Действительно, они давят на Курахово с трех сторон: с севера, запада и юга. Они вытеснили наши войска из Угледара и подтянулись к Богоявленки. Этот Кураховский "карман" очень опасен для нас. Пока там не говорится об оперативном окружении или контроле логистических цепей, но ситуация развивается угрожающе,

– отметил Роман Свитан.

Ситуация на Кураховском направлении: посмотрите на карте

Всего на фронте сейчас есть три точки, где россияне имеют преимущество на оперативном направлении: Курахово, Торецк и Купянско-Лиманское направление. По мнению полковника запаса, именно на этих направлениях оккупанты будут сосредотачиваться следующие несколько месяцев даже при неблагоприятных погодных условиях.

"Они серьезно активизировались в Белогоровке, пытаясь вытеснить оттуда наш гарнизон, что очень опасно. Белогоровка – это фактически единственный населенный пункт, который еще остается под контролем украинских сил на Луганщине после потери Макеевки", – объяснил Свитан.

Где расположена Белогоровка: посмотрите на карте

Как дождь и холод повлияют на фронт

В то же время наступление худших погодных условий все же заставляет россиян торопиться. Ведь как только почву в Донецкой области размоет дождями, двигаться там станет фактически невозможно. Поэтому в кратчайшие сроки оккупационная армия хочет пробиться к главным городам, вытеснив украинских военных в поля.

Почему они пытаются сейчас зайти в Курахово? Потому что, если они останутся в том же положении, что сейчас, их накроют дожди в полях. Это станет проблемой. Если же нас накроет дождями в полях – это будет проблемой для нас. Поэтому нам важно удерживать города – в застройках города воевать можно и зимой,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне также пытаются зайти в Часов Яр до зимы, ведь понимают, что зимой им никак не удастся этого сделать. По словам Свитана, агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка фактически защищена на ближайшие полгода как раз из-за того, что погода не даст россиянам подобраться близко. А вот серьезные проблемы могут возникнуть в Торецке, Курахово и в районе Белогоровки.