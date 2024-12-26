В ВСУ заявили, что россияне готовятся к штурмам под Курахово
Российские захватчики накапливают силы для штурмов на Кураховском направлении. Все более частыми стали случаи, когда оккупанты ночью применяют противотепловизорные плащи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона. Он рассказал о ситуации на этом участке фронта.
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Что происходит на Кураховском направлении
Проходят небольшими группами и пытаются цепляться за дома и обходить городскую застройку по окрестностям. Следует понимать, что, если они наступают такими малыми группами, их немало в целом,
– заявил он.
Как рассказал Трегубов, россияне пытаются накапливать силы, чтобы улучшить свое тактическое положение. Параллельно с этим вражеская артиллерия пытается атаковать позиции Сил обороны в Курахово, однако у противника незначительные успехи, поскольку наши защитники знают вражеские планы.
По его словам, на этом направлении на фронте в целом за сутки удалось зафиксировать 31 боевое столкновение, что является немалым показателем по сравнению. Оккупанты пытаются проникнуть в боевые порядки украинских военных в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.
Напомним, накануне сообщали, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтроваться в боевые порядки Сил обороны. Из-за этого отдельные позиции потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак.