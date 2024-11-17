Им нужно водохранилище: какова ситуация возле Курахово

Российские оккупанты продолжают лезть на Кураховском направлении. Одна из их приоритетных целей – захватить Кураховское водохранилище.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что оккупантам нужен не так город Курахово, как Кураховское водохранилище. Тогда они смогут усилить наступление на Покровском направлении.

К теме Убивают гражданских и расстреливают эвакуационные машины: какая сейчас ситуация в Курахово

Почему оккупантам нужно водохранилище

Как отметил Тимочко, оккупанты хотят использовать водохранилище как препятствие, чтобы разрезать оборону украинских подразделений. Также россияне выстроят по этому объекту собственную оборону. А часть войск тогда перебросят на Покровское направление.

Враг уже давно рассматривал линию городов Угледар, Курахово и Селидово как линию выстраивания плацдармов и прикрытия флангов от удара Сил обороны, скажем, с юго-западного направления,

– считает Тимочко.

По состоянию на 16 ноября оккупанты не смогли зайти в само Курахово. Они пробуют добираться туда небольшими группами, которые потом успешно уничтожают. Но понятно, что сейчас на этом направлении сложно.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите карту боевых действий

Добавим, российские оккупационные войска в течение 15 ноября осуществили 151 боевое столкновение по всей линии фронта. Больше всего боев зафиксировали на Покровском и Кураховском направлениях.