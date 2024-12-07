Какое значение для россиян имеет Кураховское направление: в ОСУВ "Хортица" объяснили

Российская армия продолжает осуществлять атаки на Кураховском направлении. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, почему для России очень важен этот участок фронта.

Российская армия пытается прорвать оборону на Кураховском направлении, но украинским войскам удается сдерживать наступление врага. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Для чего россиянам Кураховское направление

По словам Волошина, это направление нужно российской армии для того, чтобы выровнять линию фронта и иметь возможность перегруппироваться.

Выравнивание линии фронта позволит россиянам перегруппироваться, вывести некоторые подразделения для восстановления, а затем, аккумулировав ресурсы, снова проводить наступательные действия,

– говорит представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Ситуация на Кураховском направлении обостряется. Существует угроза потери Курахово, Часового Яра, Мирнограда, Покровска и Новоселки.

Военнослужащий ВСУ Иван Варченко говорит, что россияне готовы бросить в бой все свои карты в виде живой силы, техники и авиации. Это связано с тем, что российская армия стремится захватить города до Нового года.