В Донецкой ОВА рассказали, сколько воды вылилось после повреждения Кураховского водохранилища

Российская армия 11 ноября повредила Кураховское водохранилище. Сейчас с дамбы уже вылилось 15 миллионов кубометров воды.

Впрочем, пока угрозы подтопления домов нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

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Какая сейчас ситуация на водохранилище в Курахово

Филашкин сообщил, что по состоянию на 16:00 12 ноября подтоплений домов не зафиксировано. Кроме того, в результате повреждения плотины водохранилище уже вылилось 15 миллионов кубометров воды.

К счастью, села на реке Волчьей в Донецкой области не затоплены.

Военные ранее сообщили, что своими действиями оккупанты пытались сорвать логистику ВСУ и подтопить позиции наших защитников. Впрочем, основатель БФ "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный заявил, что россияне такими действиями навредили в первую очередь себе.

"Такие действия могут приостановить продвижение противника, потому что вода идет в том направлении, где стоят его войска. Но это вопрос времени, когда вода дальше пойдет вниз по течению, по каналу. Тогда, возможно, на несколько недель будет снижение активности, но это полностью не остановит противника", – сообщил Нарожный.