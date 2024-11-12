Втім, наразі загрози підтоплення будинків немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

До теми Світан пояснив, яку мету переслідували росіяни, підірвавши Курахівську дамбу

Яка зараз ситуація на водосховищі у Курахові

Філашкін повідомив, що станом на 16:00 12 листопада підтоплень будинків не зафіксовано. Крім того, внаслідок пошкодження греблі водосховище вже вилилося 15 мільйонів кубометрів води.

На щастя, села на річці Вовчій на Донеччині не затоплені.

Військові раніше повідомили, що своїми діями окупанти намагалися зірвати логістику ЗСУ та підтопити позиції наших захисників. Втім, засновник БФ "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний заявив, що росіяни такими діями нашкодили у першу чергу собі.

"Такі дії можуть призупинити просування противника, тому що вода йде в тому напрямку, де стоять його війська. Але це питання часу, коли вода далі піде вниз по течії, по каналу. Тоді, можливо, на декілька тижнів буде зниження активності, але це повністю не зупинить противника", – повідомив Нарожний.