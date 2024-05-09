"Мгновенная карма": в Ровенской области вор проиграл в неравном поединке с консервацией

Правоохранители рассказали об очень забавном случае неудачного ограбления в селе Костянец – нарушителя задержали припасы. Под сообщением люди живо отреагировали меткими комментариями.

Еще один забавный случай произошел в начале мая уже в столице. Мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля. После того, как копы нашли машину на соседней улице, водитель признался, что просто забыл место парковки. Теперь он будет вынужден оплатить штраф.

Смотрите также В Украине продают "маски женщины для уклонистов": пользователи сети не удержались от шуток

Мужчина не смог ограбить подвал на Ровенщине

Он буквально подставил сам себя, ведь влез в подвал, а вот выбраться уже не смог. Двери, которые вели в подвал, были заперты и выходили в дом. Поэтому вор залез в окно.

Вероятно, он хотел незаконно полакомиться запасами, поэтому начал выкладывать их через окно наружу. И понемногу выложил всю консервацию хозяйки. Судя по всему, вор был терпеливым, потому что в подвале стояли фантастические 143 банки!

Вылезти из подвала тем же путем не смог, потому что... заблокировал себе выход краденым,

– написали в полиции.

Иногда вкусности не отпускают в прямом смысле слова / Фото МВД

Постучать в дом и признаться в содеянном мужчина, очевидно, не захотел. И должен был ждать, пока за баночками не придет сама хозяйка. Так и случилось: на рассвете женщина спустилась в подвал и обнаружила там одинокого вора. Консервация же вся лежала снаружи. На фото видно помидоры, огурцы, капусту, компоты, варенье и еще кучу всего.

Мужчину задержали и отправили в следственный изолятор.

Заметно, что женщина хозяйственная / Фото МВД

Сеть заинтересовал этот случай

Интересно, что полиция не привела объяснений горе-вора, поэтому люди начали активно обсуждать его поступок. Некоторые обратили внимание, что в принципе можно было бы вылезти и через банки.

"Ограбление года", иронизируют одни. "Как он собирался все это вынести?", "Зачем ему столько?" – удивляются вторые. Одна женщина поинтересовалась, заставили ли его занести все банки обратно и расставить на полки, прежде чем везти в участок.

Ряд пользователей сравнил преступника с Винни-Пухом, мол, "залезть залез, вкусненького наелся и все, обратно не вылезет". Другая комментаторка чистосердечно спросила, оставили ли мужчине хоть баночку за старания.

Поскольку случай удивительно забавный и действительно напоминает сказку или притчу, то некоторые написали: вот яркий пример, зачем учиться в школе. В комментариях предположили, что теперь родные будут называть мужчину консервантом, и поспорили, как рассчитать стоимость нанесенного ущерба.

Несколько человек откликнулись с теплым юмором, а кто-то вообще отметил: лучше такие курьезные новости, чем другие.

Напоследок приведем самые яркие, по нашему мнению, комментарии:

"Пусть придет к нам, лишь бы только вынес из подвала";

"Если честно, то уж очень хочется именно таких криминальных новостей";

"Может, он хотел помочь хозяйке убрать погреб после зимы, ведь скоро сезон новой консервации. А тут такая беда".

Также мы писали, как двое братьев переплыли Тису, чтобы вернуться в Украину. Они поступили так из-за проблем с работой в Германии.