Ще один кумедний випадок стався на початку травня вже у столиці. Чоловік заявив у поліцію щодо викрадення автівки. Після того, як копи знайшли машину на сусідній вулиці, водій зізнався, що просто забув місце паркування. Тепер він буде змушений сплатити штраф.

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Чоловік не зміг пограбувати підвал на Рівненщині

Він буквально підставив сам себе, адже вліз у підвал, а от вибратися уже не зміг. Двері, які вели в підвал, були замкнені й виходили у будинок. Тож злодій заліз у вікно.

Імовірно, він хотів незаконно поласувати закрутками, тому почав викладати їх через вікно назовні. І потроху виклав усю консервацію господині. Судячи з усього, крадій був терплячим, бо в підвалі стояли фантастичні 143 банки!

Вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, бо... заблокував собі вихід краденим,

– написали в поліції.

Іноді смачні закрутки не відпускають у прямому сенсі / Фото МВС

Постукати в будинок і зізнатися у скоєному чоловік, вочевидь, не схотів. І мусив чекати, доки по баночки не прийде сама господиня. Так і сталося: на світанку жінка спустилася в підвал і виявила там самотнього крадія. Консервація ж уся лежала назовні. На фото видно помідори, огірки, капусту, компоти, варення і ще купу всього.

Чоловіка затримали і відправили в слідчий ізолятор.

Помітно, що господиня хазяйновита / Фото МВС

Мережу зацікавив цей випадок

Цікаво, що поліція не навела пояснень горе-крадія, тож люди почали активно обговорювати його учинок. Дехто звернув увагу, що в принципі можна було би вилізти і через банки.

"Пограбування року", іронізують одні. "Як він збирався все це винести?", "Навіщо йому стільки?" – дивуються другі. Одна жінка поцікавилася, чи змусили його занести всі банки назад і розставити на полиці, перш ніж везти у відділок.

Низка користувачів порівняла злочинця з Вінні-Пухом, мовляв, "залізти заліз, чогось добренького наївся і все, назад не вилізе". Інша коментаторка щиросердно спитала, чи залишили чоловікові хоч баночку смаколиків за старання.

Оскільки випадок напрочуд кумедний і справді нагадує казку чи притчу, то дехто написав: от яскравий приклад, навіщо вчитися в школі. У коментарях припустили, що тепер рідні називатимуть чоловіка консервантом, і посперечалися, як обрахувати вартість завданих збитків.

Декілька людей відгукнулися з теплим гумором, а хтось узагалі наголосив: краще такі курйозні новини, ніж інші.

Наостанок наведемо найяскравіші, на нашу думку, коментарі:

"Нехай прийде до нас, аби тільки виніс з підвалу";

"Якщо чесно, то вже дуже хочеться саме таких кримінальних новин";

"Може, він хотів допомогти господині прибрати погріб після зими, адже скоро сезон нових закруток. А тут така халепа".

Також ми писали, як двоє братів перепливли Тису, щоб повернутися до України. Вони вчинили так через проблеми з роботою в Німеччині.