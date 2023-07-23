Абсолютный провал – Чубаров о курортном сезоне в Крыму
В последнее время временно оккупированный Крым частенько посещает "хлопок". Взрывы пугают российских туристов, которые облюбовали пляжи украинского полуострова.
Россияне собирают свои манатки и убегают из Крыма, пока есть такая возможность. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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"Нынешний курортный сезон в Крыму намного хуже, чем в предыдущие годы. Но после "хлопка" на Крымском мосту и полуострове, понятно, что здесь абсолютный провал", – сказал Чубаров.Обратите внимание! Российские захватчики перевозят Керченской паромной переправой рейсовые автобусы с детьми. Несмотря на опасность, оккупанты отправляют детей в лагеря на территорию оккупированного Крыма. А всех остальных заставляют ехать по суходольным коридорам так называемым "альтернативным" путем.
Спрос упал
По данным оккупационных властей, по состоянию на 13:00 21 июля на выезде из Крыма в сторону России через мост на очереди было 700 автомобилей. В обратном направлении, чтобы въехать на полуостров, стояло всего 150 автомобилей.
Это говорит о пропорциях срочно уезжающих из Крыма,
– добавил Чубаров.
Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа, пока нет массового роста на рынке недвижимости, ведь упал спрос. Многие россияне хотели и реализовывали свои планы по приобретению недвижимости в Крыму. Однако после взрывов на оккупированном полуострове этот спрос снизился.
Чубаров рассказал, как проходит курортный сезон в Крыму: смотрите видео
Ситуация в Крыму: последние новости
- Для российских захватчиков утро 22 июля в оккупированном Крыму началось не с кофе. В Симферополе возник масштабный пожар, а в поселке Октябрьское – "прилет" по нефтебазе оккупантов.
- По данным агентов движения "Атеш", на нефтебазе и аэродроме в Октябрьском было несколько успешных "прилетов". После этого начали детонировать склады с боекомплектом.
- Оккупационные власти Крыма обвинили во всем Украину. Аксенов заявил, что "враг использовал БПЛА для налетов на инфраструктурные объекты" в Красногвардейском районе.