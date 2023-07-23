Абсолютный провал – Чубаров о курортном сезоне в Крыму

В последнее время временно оккупированный Крым частенько посещает "хлопок". Взрывы пугают российских туристов, которые облюбовали пляжи украинского полуострова.

Россияне собирают свои манатки и убегают из Крыма, пока есть такая возможность. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Нынешний курортный сезон в Крыму намного хуже, чем в предыдущие годы. Но после "хлопка" на Крымском мосту и полуострове, понятно, что здесь абсолютный провал", – сказал Чубаров.

Спрос упал

Российские захватчики перевозят Керченской паромной переправой рейсовые автобусы с детьми. Несмотря на опасность, оккупанты отправляют детей в лагеря на территорию оккупированного Крыма. А всех остальных заставляют ехать по суходольным коридорам так называемым "альтернативным" путем.

По данным оккупационных властей, по состоянию на 13:00 21 июля на выезде из Крыма в сторону России через мост на очереди было 700 автомобилей. В обратном направлении, чтобы въехать на полуостров, стояло всего 150 автомобилей.

Это говорит о пропорциях срочно уезжающих из Крыма,

– добавил Чубаров.

Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа, пока нет массового роста на рынке недвижимости, ведь упал спрос. Многие россияне хотели и реализовывали свои планы по приобретению недвижимости в Крыму. Однако после взрывов на оккупированном полуострове этот спрос снизился.

Чубаров рассказал, как проходит курортный сезон в Крыму: смотрите видео

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