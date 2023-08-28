Курорт, который в любой момент может взлететь на воздух: как отдыхают россияне в Крыму

Нынешний курортный сезон во временно оккупированном Крыму оказался слишком "горячим". Среднее количество бронирований за август не составило и половины. Оккупационная так называемая власть всеми силами пытается поощрить потенциальных отдыхающих, но те не спешат ехать на полуостров.

Основная масса, которая все же решается посетить Крым – жители так называемых приграничных районов. Например, Краснодара. Об этом 24 Каналу отметил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Погоня за туристами

Россияне не хотят ехать в Крым. Если в прошлом году они отменяли свои бронирования, то в этом году даже их не делали. За август 2023 среднее количество бронирований составило 40%. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные оккупационной администрации.

Несколько сотен километров до линии фронта. Нормальный человек в такое место не поедет. Я не представляю, как можно отдыхать на военной базе. Это курорт, который может взлететь на воздух в любую минуту,

– отметил Фейгин.

Но оккупанты не сдаются. Они поощряют потенциального "русского туриста" всевозможными скидками и бесплатными льготами. А еще агитируют идти на войну. На набережной в Алуште установили мобилизационный пункт, где раздают рекламные буклеты и фотографируют с оружием.

"Такие палатки они устанавливают по всей России. Удивительное дело – рекламировать то, что ты можешь умереть. Но это все шаги к тому, чтобы население привыкло к войне. Его надо приучить, что контракт или нет – там просто будут забирать и все", – добавил правозащитник.

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Отметим, что и раньше россияне проводили свою агитацию во временно оккупированном Крыму выискивая потенциальных контрактников. Они часто публиковали в соцсетях сообщения и снимали видеоролики с призывом идти на войну, обещая "золотые горы".

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