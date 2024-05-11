Россияне объявили "курортный сезон" в Бердянске: кто может приехать

Россияне во временно оккупированных регионах Украины объявили о "курортном сезоне", в частности в Бердянске. Там враг сообщает о полумиллионе туристов, которые приезжают туда на отдых.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 каналу, что уже два сезона подряд Бердянск без туристов. Он отметил, что невозможно объявлять об открытии "курортного сезона", который очевидно никто не посетит.

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Российская пропаганда

Дудукалов отметил, что нет туристов, которые бы самостоятельно хотели ехать в Бердянск на базы отдыха или в частный сектор.

Все побережье милитаризованное. Там везде военные, РЭБы, ПВО,

– сказал он.

Оккупанты продолжают свою пропаганду и рассказывают, что ожидают полмиллиона туристов. Они заявляют о плане открыть двадцать заведений туристической сферы. Однако весь бизнес, который до вторжения России развивался в Бердянске самостоятельно и органично, сейчас продается или законсервирован.

Курорт будет исключительно для картинки. Туда завезут бюджетников и детей на бесплатные путевки. Вот и все. Самостоятельного туриста как и прошлым, и позапрошлым летом там (в Бердянске – 24 Канал) не будет,

– высказался Виктор Дудукалов.

Он отметил, что миллионы туристов будет только тогда, когда ВСУ освободят Бердянск от российских оккупантов.

Ситуация в Бердянске: что известно