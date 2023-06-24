Ростов – это Украина и курс рубля к гривне: переворот Пригожина повлиял на гугл-тренды в России

Лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утром 24 июня заявил, что захватил военные объекты и аэродром в Ростове-на-Дону. Эти события повлияли на интересы граждан страны-террориста.

В частности, россияне начали интересоваться курсом валют, сообщает 24 Канал. Самое любопытное, что они хотят обменивать свои рубли на гривны.

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Россияне сомневаются, что Ростов – не украинский город

После начала мятежа Пригожина запросы россиян в гугле резко изменились. Так называемая "СВО" уже никого не интересует – граждане страны-агрессора начали не на шутку переживать, как им выживать в новых реалиях.

Один из их глубинных вопросов – куда "сбросить" рубли. Среди обычных запросов по обмену "деревянных" на евро и доллары можно увидеть и большой интерес приобрести гривны.

Россияне хотят обменивать рубли на гривны / Фото 24 Канала

Также россияне начали сомневаться, что Ростов-на-Дону, в котором 24 июня развлекались вагнеровцы, вообще является территорией их страны.

Еще недавно такие уверенные в своем величии "Z-патриоты", пожалуй, уже готовы отдать город Украине, лишь бы "не было войны".

Стоит заметить, что многие россияне даже не знают, где Ростов размещен, ведь запросов об этом тоже немало.



Россияне сомневаются в принадлежности Ростова к стране-террористу / Фото 24 Канала

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Что известно о ситуации с курсом в России

После начала мятежа вагнеровцев курс рубля к доллару и евро резко возрос. Утром 24 июня российские СМИ обнародовали, как их банки подняли курс:

"Росбанк": доллар можно купить за 105 рублей, евро – за 115 рублей, а продать – за 76,17 рубля и 82,97 рубля соответственно;

"Газпромбанк": доллар стоит 97,3 рубля, евро – 104,3 рубля;

"Сбербанк": доллар – 94,57 и евро – 104,19 рубля;

"Промсвязьбанк": доллар – 84,87 рубля, евро – 93,06.

За день до этого доллар в России стоил ориентировочно 84 рубля, а евро – 91 рубль.