Курсантов военно-морской академии россии могут бросить на войну в Украину: родители протестуют

Российские власти продолжают отправлять на войну неподготовленных граждан. К боевым действиям хотят привлечь и первокурсников военно-морской академии имени адмирала кузнецова. На родительское возмущение никто не реагирует.

Первокурсников военно-учебного центра вмф в Санкт-Петербурге уже предупредили об отправке в Украину. После одного месяца обучения курсантов перевели из казармы в здание без ремонта и окон.

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Курсантов держат под круглосуточной охраной

Первокурсники находятся под круглосуточным наблюдением и охраной: во избежание общения с родными или побега. Возмущенные родители обратились к руководству учебного заведения, однако те отказали им во встрече.

Курсантов отправляли на войну и раньше

Военная разведка Украины напоминает, что российские военные могут сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь. Подробную информацию о сдаче в плен круглосуточно подскажут по номеру. Пленных содержат в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним, российская армия бросала курсантов на фронт еще в начале полномасштабной войны против Украины. Многие из них погибли во время активных боев в Изюме. Об этом в марте сообщил советник ОП Алексей Арестович.

Кстати, среди оккупантов все больше распространяется практика самоискалечений. Из-за дефицита бойцов после успешного наступления ВСУ российских курсантов досрочно выпускают из вузов, чтобы отправить на войну.

Недавно на Донбассе взорвали КамАЗ с российскими студентами. Большинство из них не выжили, другим – срочно собирают кровь для переливания.

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Россия бросает на фронт неподготовленных граждан: последние новости

После объявления частичной мобилизации, россиян срочно отправляют на войну в Украину без какой-либо подготовки. Об этом рассказывают самые новомобилизованные. Соответствующие видео распространяют в соцсетях.

Мобилизованными доукомплектовываются подразделения, понесшие потери непосредственно на линии столкновения.

Заметим, министр обороны шойгу заверил, что на фронт бросают только подготовленных бойцов.

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