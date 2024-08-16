Москву никто не будет захватывать: как далеко могут продвинуться ВСУ на Курщине
Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Несмотря на определенное замедление украинским военным все же удается продвигаться вперед и брать под контроль новые населенные пункты.
Бойцы ВСУ, которые непосредственно работают на территории врага, утверждают, что бои идут не только в Курской области. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу насколько далеко смогут продвинуться ВСУ на территории России.
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Операция ВСУ является прежде всего оборонительной
Украина создала свою первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области. Ее руководителем назначен генерал-майор Эдуард Москалев. Сейчас украинские военные продвинулись на 35 километров вглубь России и заняли более 1000 квадратных километров территории.
Мы создали новое поле боя, на котором имеем инициативу. Создание нового фронта должно было состояться еще давно. У нас 600 километров с Россией, который с обеих сторон защищали только пограничники. Это должна быть линия боестолкновения, сформирована на российской территории,
– подчеркнул Роман Свитан.
Военный эксперт объяснил, что линия боевого соприкосновения – это фортификационные сооружения, полоса обеспечения, минные поля.
"Зайти на российскую территорию, то есть в Курскую область, сейчас является оборонительной задачей. Важно усилить нашу оборону с этой стороны. У нас недостаточное количество сил и средств для обороны всей линии границы, нам удобнее с военной точки зрения, уменьшить ее путем выравнивания. Собственно то, что мы сейчас и делаем", – отметил Свитан.
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Насколько далеко смогут зайти ВСУ
Конечно, россияне также не стоят в стороне, а уже реагируют на действия Вооруженных Сил Украины. В частности, российские военные также строят фортификации.
Учитывая нашу оборонительную задачу, проводить дальнейшие наступательные действия можно на километры, максимум – десятки километров, но не более. Захватывать всю Россию никто не будет. Даже контролировать Курск нет смысла, потому что у нас нет соответствующих сил и средств,
– подчеркнул военный эксперт.
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"Учитывая нашу прочность, все же можно планировать определенные операции. Мы сможем зайти максимум на километров 30 – 40. Но некоторые рейдовые операции можно осуществлять на глубину до 50 – 70 километров, это возможно", – подчеркнул Свитан.
Рейдовые группы в глубоком тылу врага могут уничтожать важные энергетические или логистические объекты.