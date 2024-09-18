Не захват территорий: Свитан назвал самую главную задачу на Курщине

Курская операция продолжается с успехами для украинских военных. Перед ними открываются важные стратегические возможности, которые позволят окружить тысячи российских военных.

Для Сил обороны главное не захват российских территорий, ведь Украине они не нужны. Подробнее об основной цели Курской операции 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.

Смотрите также Командующий Сухопутных войск показал пополнение обменного фонда на Курщине: горячие кадры

Какую главную задачу выполняют ВСУ на Курщине

Издание Forbes пишет о том, что в ВСУ появилась новая стратегия в Курской области – быстро передвигаться и брать российские войска в окружение. Аналитики отмечают: если украинцы, которые наступают на северо-восток от Нового Пути, смогут соединиться с украинцами, которые находятся на главном участке, то они отсекут потенциально тысячи россиян между собой и границей.

Кроме того, на днях в Курской области объявили обязательную эвакуацию из двух районов: Рыльского и Хомутовского. Это, вероятно, свидетельствует о продолжении украинской операции.

Стратегическая задача любой оборонительной армии – уничтожение армии противника, которая нападает. Освобождение или захват территорий противника – это следствие выполнения первой задачи. Если мы уничтожаем противника на его территории, то берем ее под контроль. В основном для маневровых боев,

– объяснил Роман Свитан.

Маневровые бои – это бои без укрепрайонов, то есть без обороны как таковой.

"На Курщине с одной стороны – операции, сковывают россиян и заставляют их переправлять резервы с восточного фронта, а с другой – операции, которые уничтожают противника маневровыми боями. Сейчас проходят операции, которые имеют целью захват врага, который пытается двигаться на Любимовку. А мы фактически с тыла пробуем перерезать логистические цепи. Оптимальный вариант двигаться в сторону Глушково", – отметил военный эксперт.

Таким образом украинские военные смогут "рассечь" оперативное окружение на две части. Это означает, что российская группировка будет в окружении и в районе Теткино – на западе, и в районе Снагости – на востоке.

Где расположено Тёткино, Глушково и Снагость: смотрите на карте

"Есть стратегическая возможность выхода на Рыльск не со стороны Суджи, не мы зашли, а со стороны украинского Глухово (Сумщина – 24 Канал). Там есть трасса, которая идет через Глухово на Рыльск, Льгов, Курчатов и Курск. Движение вдоль этой трассы вообще закроет российский "котел". Там окажутся тысячи российских военных", – подытожил Свитан.