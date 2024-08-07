Защищать границу просто некому: что происходит в Курской области

Россияне сообщают о якобы движении украинских военных в Курской области. В то же время Украина не подтверждает своей причастности к тому, что происходит в приграничных городах России.

Кто бы ни стоял за переполохом в Курской области, для Украины это хорошая новость. Так называемый "прорыв границы" также развенчал несколько важных российских мифов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Неприятность для Путина

Министерство обороны России сообщило о прорыве государственной границы между Украиной и Россией в Курской области. Россияне якобы уже потеряли танки и вертолеты, хотя аналитики не могут выяснить, соответствуют ли эти заявления действительности.

Поэтому россияне пытаются сдерживать неизвестные подразделения на границе. В Украине официально не комментировали свою причастность или непричастность событий в Курской области.

События, которые там происходят, по-своему интересны. Нам нужно быть осторожными в оценках этих событий... Конечно, для Путина и его окружения эта информация является неприятной, потому что спокойствие на Курщине они пропустили, они не сумели должным образом организовать противодействие тем событиям, что происходят,

– отметил Иван Тимочко.

Российские телеграмм-каналы даже сообщают о создании местного ополчения. Хотя это довольно странная вещь, ведь на границе должны находиться регулярные войска, росгвардия и территориальная оборона.

"Их нет. Вероятно, потому, что эти подразделения забрали и отправили воевать в Украину. Теперь они не имеют возможности даже решать внутренние вопросы и противодействовать тем вызовам, которые непосредственно возникают на территории России. Видим то, что уроки из событий на Белгородщине, россияне не освоили. Они снова наступают на те же грабли, и это хорошо", – отметил Тимочко

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Российские ресурсы не безграничны

Кто бы ни был инициатором событий в Курской области – это хороший знак, ведь боевые действия постепенно переходят на российскую территорию.

Несмотря на все громкие заявления со стороны России, что они всесильны, несмотря на громкие заявления Путина, что он может "играть в долгую", потому что у него сил, средств и ресурсов будет хватать, даже на тех территориях, где нет боевых действий, по сути и нет войск,

– подчеркнул Тимочко.

К слову, это в свое время подтверждали и финны, заявив, что на границах с Финляндией, россияне сократили присутствие своих войск впятеро. То есть Кремль везде ищет возможность отправить на фронт больше людей, что, в свою очередь, свидетельствует о нехватке мобилизационных ресурсов.

"Конечно, сейчас в России пойдут "чистки", какую-то категорию даже военного командования России, которое отвечает за это направление (Курскую область – 24 Канал), признают виновными, будут внутренние репрессии. Часть войск на фронте или в прифронтовых зонах перебросят на это направление, перебросят внутренние резервы. Этот вопрос будут пытаться как можно быстрее закрыть", – отметил Тимочко.

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Для россиян события в Курской области будут пытаться подать как "недоразумение", а не какую-то серьезную ситуацию. Признание провала защиты собственных границ спровоцирует панические настроения в России, внутреннюю миграцию, разбираться с чем Кремль не хочет и, собственно, не может.

"Это приведет к дополнительным жертвам среди гражданского населения, разрушений социальных объектов. Но все должны понимать, что во всех проблемах России виноваты сами же россияне, которые стали соучастниками этой войны. Любая потеря на территории России, любой уничтоженный объект на территории России – это следствие агрессивной политики Путина в отношении Украины", – подытожил Тимочко.