В Центре радиотехнологий рассказали о РЭБ, которому Россия не может противодействовать на Курщине

Российские оккупанты жалуются на РЭБы, которые используют ВСУ на Курском направлении. Из-за них не могут работать вражеские дроны, даже те, что с оптоволокном.

Эти РЭБ на 99% украинского производства. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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"Враг это оценил"

Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что сейчас новые технологии играют большую роль в современной войне. В частности, РЭБы. Российские паблики опубликовали информацию, что их войска не могут противостоять ударам украинских бойцов на Курском направлении, потому что их связь и дроны упали. Была даже озвучена версия, что в Украине был применен якобы какой-то секретный РЭБ, поставленный от стран-партнеров.

Не могу об этом много рассказывать. Только скажу, что как и по всей территории Украины, так и на территории Курщины мы используем РЭБ, который на 99% украинского производства. Нет никаких сакральных РЭБов, которые изготовлены на предприятиях НАТО, которые нам передали для этой операции,

– подчеркнул он.

Украинские разработчики, конструкторы формируют и создают как малый окопный РЭБ, который размещается на технике и прикрывает ее, так и РЭБ большего масштаба, который закрывает операцию такого уровня. Это стало возможным благодаря четкой стратегии, тактике и взаимодействию между различными украинскими подразделениями, которые используют эти средства РЭБ, и другими структурами.

"Мы понимаем, что РЭБ может мешать и нам самим. Мы также используем разведывательные крылья, FPV. Поэтому очень важно в этом балансе заглушить врага, нанести им технический ущерб, но в то же время не мешать своим. Поэтому это была такая демонстрация, как наши ребята могут это делать. Как мы видим, враг это заметил и оценил", – добавил эксперт по связи.