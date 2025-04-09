Сырский объяснил, почему некоторым воинам ВСУ было морально трудно перейти границу с Россией

Александр Сырский рассказал новые детали о Курской операции. Главком вспомнил, как накануне наступления объезжал все подразделения, роты, чтобы объяснить солдатам, зачем надо перенести войну на территорию врага.

В интервью для LB Сырский отметил, что Курская операция требовала очень тщательной подготовки личного состава, поскольку для некоторых перейти государственную границу оказалось морально непросто, передает 24 Канал.

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Воины переживали, законно ли это законно

По словам генерала, в начале о Курской операции знали 4 человека, а за 2 недели до наступательных действий о ней сообщили командирам. Среди них были такие, что спрашивали, законно ли заходить на территорию России. Главнокомандующий отметил, что на фронте морально-психологическое состояние играет важное значение.

Так, когда все отступают, то теряется вера в то, что можно наступать и громить врага. А когда идет наступление, то происходит перелом в сознании. Воины начинают верить в собственные силы одолеть противника.

"Видите, мы за день продвинулись вглубь на 12 километров, разгромили все пограничные части, преодолели пограничную полосу", – вспомнил Сырский.

Генерал заметил, что полоса вдоль границы была очень мощно выстроена. Она включала глубокие и широкие противотанковые рвы, "зубы дракона", мины.

Главком отметил, что на то время у россиян только-только начали появляться дроны на оптоволокне. Позже они стали большой проблемой для группировки на Курщине. Но в начале операции количество наших дронов преобладало. Также о себе громко заявили штурмовые батальоны, которые шли впереди и прорвали вражескую оборону. Они были сформированы с нуля. Более того, даже некоторые командиры были не кадровыми военными.