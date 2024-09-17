Олигархи устали от Путина: могут ли избавиться от него – разговор с полковником Британии

Операция ВСУ в Курской области мощно ударила по кремлевским элитам, которые раньше не чувствовали войны. А российские олигархи, которые поддерживают Владимира Путина, уже устали от последствий его действий.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник армии Великобритании в запасе Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что даже заядлые пропутинские пропагандисты начали ставить под сомнение действия диктатора. Больше об этом, могут ли российские олигархи избавиться от Путина, Курской операции и ядерных угрозах России – читайте далее в материале.

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Курская операция ударила по российским элитам

Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава британской разведки Ричард Мур заявили, что украинская наступательная операция вглубь России вызвала множество вопросов среди российских элит относительно того, куда все это может зайти. По вашему мнению, как все это может закончиться для России?

Да, это было очень интересное и уникальное совместное выступление руководителей разведок США и Великобритании. Кроме того, что они сказали о ситуации в Курской области, важно, что они рассказали о том факте, что в начале войны россияне были очень близки к использованию тактического ядерного оружия.

Однако много тайной работы провели ЦРУ, MИ-6 и другие разведывательные агентства и смогли предотвратить это. Очень важно, что они сказали, особенно обращаясь к лидерам на Западе и в Европе, что ядерная угроза со стороны России сейчас является лишь угрозой.

Лидерам, в частности в континентальной Европе, не следует слишком волноваться по этому поводу, поскольку, по моему мнению и по мнению ЦРУ, MI-6 и других разведывательных организаций, российские угрозы действительно напугали некоторых европейских лидеров, поэтому они были медленными. Также очень важно, то, что руководители разведки считают, что россиян действительно смутило Курское наступление. Это заставило их очень о многом подумать.

С начала операции в Курской области россияне в течение месяца не могли контратаковать. Лишь недавно появилось сообщение о новых взорванных понтонных мостах через реку, которые принадлежали россиянам. Итак, возможности для них поддерживать свои войска минимальны.

Россияне пытаются перебросить войска в этот район, чтобы попытаться противостоять наступлению, но все это уже длится более месяца. В то же время, вероятно, что Украине удастся удержать эту территорию, которая является очень большой. Мы еще поговорим о том, что происходит на Донбассе, однако основное внимание Москвы сосредоточено именно на Курской области и стратегических последствиях операции ВСУ.

Это очень важно, и руководители ЦРУ и MИ-6 передали мировым лидерам месседж – важно обеспечить то, чтобы Украина достигла успеха в Курской области, потому что это лучший способ поставить Украину в действительно выгодное положение, чтобы она могла договориться с россиянами.

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Они также отметили, что последствия маневра под Курском ощутимо ударили по Москве, в частности по российской элите, которая до этого времени была защищена от войны. Теперь им приходится отправлять своих детей – срочников на фронт, и осознавать, что это уже нельзя назвать просто так называемой "специальной военной операцией". Это превращается в военную катастрофу для россиян.

Сейчас происходит много событий, но я согласен с главой ЦРУ и MИ-6, что маневр под Курском является блестящим и действительно сосредотачивает внимание Путина и его верных генералов. Однако важно, чтобы Запад приложил усилия, чтобы Украина получила от этого как можно больше преимуществ.

Бряцание ядерным оружием – блеф или реальная угроза?

Относительно российских ядерных угроз и обсуждений этого между руководителями разведывательных служб США и Великобритании. Действительно ли существовала реальная возможность использования Россией ядерного оружия в 2022 году? Или Россия пыталась продемонстрировать намерение использовать ядерное оружие для того, чтобы подорвать западную поддержку Украины, используя это как инструмент дезинформации?

Абсолютно. Путин был достаточно хитрым, достаточно умным со своими ядерными угрозами. Это было возможным в начале, когда Россия считала, что так называемая "сво" завершится за три дня и они захватят Киев за несколько недель. Когда же все пошло очень плохо, ситуация изменилась. Они потеряли много военных, много техники в Чернобыле, много танков к северу от Киева, когда все начало проваливаться.

Именно тогда Путин и его генералы рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия. Сейчас, как кажется, из того, что говорят оба разведчика, они очень быстро напрямую связались с россиянами и дали им понять, что это имело бы катастрофические последствия для России. Однако с тех пор россияне хитро используют это против робких западных лидеров в Европе.

Вместе с тем, как известно, война в Украине уже длится третий год, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков почти ежедневно угрожают ядерной атакой. Сейчас уже даже самые обеспокоенные западные лидеры поняли, что это бряцание оружием, блеф и болтовня. К такому выводу пришли оба руководителя разведки.

"Россия может перейти к смертоносному химическому оружию на Донбассе"

Также вызывает беспокойство использование химического оружия на Донбассе. Сегодня россияне применяют хлорпикрин, который размещен на самой низкой позиции шкалы. Представители MИ-6 и ЦРУ об этом не упоминали, однако есть опасения, что россияне могут попытаться перейти к использованию значительно более смертоносного химического оружия.

Хлорпикрин – это токсичное химическое вещество, которое используют, как пестицид и боевое отравляющее вещество, которое вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и кожи.

Я говорю с вами сегодня из Солсбери, где россияне атаковали город с помощью смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок". Это была бы эскалация почти ядерного масштаба, если бы они ее осуществили. Уверен, что спецслужбы США и Великобритании четко дают понять россиянам, что это было бы неприемлемо.

Однако использование химического оружия на Донбассе и в областях, которые сейчас находятся под давлением, помогает россиянам и дает им преимущество. Надеюсь, что западные союзники Украины подумают о том, как можно этому противодействовать. Я обратился к британскому правительству с просьбой предоставить Украине противогазы, чтобы обеспечить то, чтобы использование химического оружия не дало России тех преимуществ, которые у нее сейчас есть.

Однако это вызывает беспокойство, потому что ядерное и химическое оружие имеют огромное психологическое воздействие, гораздо большее, чем физическое. Поскольку у Путина нет ни морали, ни угрызений совести, он с удовольствием ежедневно угрожает этим оружием Украине и Западу.

Ключевым является то, что наши политические лидеры осознают, что эти угрозы являются пустыми, но также заботятся о том, чтобы украинские военные имели все необходимое для противодействия им. В этом случае помогли бы хорошие респираторы, противогазы. Надеюсь, что британское правительство предоставит это украинским военным как можно быстрее.

Могут ли российские олигархи избавиться от Путина

По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, российского диктатора Владимира Путина могут сбросить российские олигархи, если он не прекратит войну в Украине. Действительно ли это так?

Думаю, что Путин обеспокоен, он находится под большим давлением. Олигархи, которые поддерживают его у власти, и их семьи уже устали от того, что застряли в России.

У большинства из них есть виллы в Средиземном море, суперъяхты и самолеты. Они привыкли жить на широкую ногу, кататься на лыжах в Европе и жить роскошно. Многие из них привыкли жить в Лондоне, посещать лучшие отели и рестораны. Они не могли этого сделать почти 3 года. Согласен с генералом Ходжесом, а также с МИ-6 и ЦРУ, что это действительно начинает раздражать российских олигархов.

Не уверен, сколько еще они смогут с этим мириться. Путин это прекрасно понимает, поэтому нам нужно продолжать давить на них, чтобы они избавились от него.

Мы скоро поговорим об этом, но в частности, с приездом в Лондон государственного секретаря США Энтони Блинкена, надеюсь, что США, Великобритания и их европейские партнеры выяснят, что следует делать, чтобы покончить с Путиным.

Многие люди говорят, мол, тот, кто придет вместо Путина, может быть еще хуже. Да, может быть. Однако Путин уничтожил российскую армию, разрушил российскую экономику, поэтому даже если к власти придет кто-то, хуже Путина, он не будет собираться угрожать Западу в течение целого поколения, потому что ему придется перестраивать страну.

Именно поэтому так важно, чтобы США, Великобритания и их союзники в этот ключевой момент обеспечили преимущество Украины, чтобы мы могли увидеть нового лидера в России и конец этой войны.



Российские олигархи устали от действий Путина / Getty Images

Изменила ли Курская операция ход войны

Глава британской МИ-6 Ричард Мур также заявил, что Курская наступательная операция имела целью изменить правила игры этой войны. Действительно ли это произошло?

Согласен с главой МИ-6, но все еще не закончено. Ситуация наконец сбалансирована. Украина сделала свой шаг, однако ей нужны дополнительные средства для обороны. Киев нуждается в дальнейшей поддержке США и особенно Великобритании, которая должна позволить ему использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для перехвата всех самолетов и ракет, обстреливающих украинские города, больницы и школы.

Если Украина получит это разрешение, это станет поворотным моментом. Курская битва 1944 года стала поворотным моментом во Второй мировой войне и началом конца для Гитлера. Надеемся, что Курская битва 2024 года станет началом конца для нынешнего тирана Путина, который угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Курская операция остановила наступление россиян вблизи Покровска Донецкой области. По его словам, "на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр, другими словами – наша стратегия работает". Есть ли у вас ощущение, что российские планы по захвату города Покровск разрушаются?

Очень на это надеюсь. Генерал Сырский достаточно сообразительный, и если он думает, что это так, то я бы это поддержал. Тот факт, что все остановилось, я думаю, является очевидным. Потому что, когда смотреть на российские маневры, проблема в том, что большинство их солдат – это просто призывники. У них практически отсутствует подготовка. Уровень потерь у россиян невероятно высокий. Невозможно бросить на фронт неопытные войска. В конце концов все эти российские солдаты будут убиты, и россияне будут вынуждены остановиться.

Украина продемонстрировала в Курской области, если можете маневрировать с танками, самолетами и беспилотниками, то сможете достичь быстрого прогресса. А если удастся застать врага врасплох, то можно быстро продвинуться вперед.

Ничего подобного на Донбассе не происходит. Эти россияне, как и в окопной войне времен Первой мировой войны, просто продвигаются вперед. С военной точки зрения, они достигли своей кульминационной точки. Они не могут продвигаться дальше, потому что у них заканчиваются люди, боеприпасы. Большинство российских солдат все равно не хотят воевать.

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Единственная причина, почему они продолжают двигаться вперед, – за ними стоят кадыровцы, которые стреляют в них, если они отступают. Поэтому, надеюсь, генерал прав в том, что это останавливается.

Звучали голоса, которые намекали, что, возможно, Курский маневр был ошибкой. Я, генерал Ходжес и руководители разведки, думают иначе. Думаю, что мы, видимо, правы. Ситуация выглядит позитивно, и именно сейчас нужно максимально использовать преимущество для Украины, чтобы в конечном итоге она как можно быстрее достигла мира, но мира на условиях Украины, а не России.

Однако, с позицией Украины, которая сейчас выглядит более благоприятной, надеемся, что вы сможете продолжать использование преимущества на Донбассе и в Курской области.

Что станет крахом для Путина

Генерал Сырский также отмечает, что украинские войска лишили Россию возможности маневрировать и направлять подкрепления с других направлений. Кроме того, уменьшилась интенсивность артиллерийских обстрелов и вообще российского наступления. Как эти достижения могут повлиять на военные усилия России в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

Сейчас Украине удалось перерезать линии коммуникаций России. Другими словами дороги и железнодорожные пути, которые поддерживают боеприпасами и транспортными средствами, были перерезаны. Это абсолютно то, что нужно было сделать. Украина провела там большую работу. Итак, в краткосрочной перспективе это объясняет, почему российское наступление на Донбассе теряет динамику – потому что ему не хватает этого всего.

Молодые и неопытные российские срочники не могут долго воевать. В долгосрочной перспективе именно это станет крахом для Путина. Мы уже слышим в вечерних телевизионных шоу в Москве, что пропагандисты, которые всегда были очень пропутинскими и выступали за войну, начали ставить под сомнение, правильно ли все делает Путин.

Это обострилось за последние несколько недель, после начала Курской операции, а особенно, когда наступление в Донецкой области замедлилось. Такого раньше не было. До сих пор все в России считали Путина блестящим военным стратегом. Люди, которые поддерживали его, теперь предполагают, что это не так. И даже намекают на то, что, возможно, нужно все изменить. Думаю, что в долгосрочной перспективе эта патовая ситуация будет иметь глубокий эффект.

А также, дальнобойная борьба, особенно, дроны, которые Украина использует для ударов по энергетической инфраструктуре, также имеют серьезное влияние. В России уже начали вводить нормирование топлива, а она должна быть одним из крупнейших производителей бензина в мире. Сейчас для среднестатистического россиянина, который является бедным и едва может позволить себе прокормить себя, это большой шок. Раньше у них по крайней мере был бензин, а сейчас и его нет.

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Думаю, что ситуация начинает выходить из-под контроля, и чем больше Украина может надавить на Россию, при поддержке США и союзников, тем лучше. Осталось примерно 6 недель боевых действий, прежде чем погода станет невосприимчивой и проведение маневров станет очень сложным.

Не стоит забывать, что через 6 – 8 недель в США также состоятся выборы, которые могут повлиять на ситуацию. Поэтому важно принять все необходимые меры сейчас, чтобы Украина могла решить этот вопрос и вытеснить россиян со своей территории.

Могут ли союзники заставить Украину к уступкам на переговорах

По вашему мнению, какие риски могут возникнуть, если западные союзники принудят Украину к не слишком выгодным переговорам с Россией? Например, к уступкам частями территорий.

Здесь есть два важных момента. Опасность, которой боятся западные страны, заключается в том, что если слишком нажимать (на Россию – 24 Канал) и давать Украине слишком много, это может спровоцировать нападение России на эти страны или даже привести к обмену ядерными ударами. Надеюсь, что брифинг, который провели руководители ЦРУ и МИ-6, успокоил людей. Эти разведчики обычно не появляются на публике, но их решение сделать это, подчеркивает важность ситуации.

Думаю, что требовать от Украины вести переговоры и уступать территории до того, как она достигнет желаемого положения, было бы очень близоруким подходом. Никто из нас не должен забывать, что именно Россия вторглась в Крым и на Донбасс в 2014 году. Именно Россия вторглась с территории Беларуси в феврале 2024 года. Итак, она является агрессором.

Западные лидеры не могут допустить того, чтобы незаконная российская оккупация стала успешной. Я надеюсь, они полностью поддержат президента Владимира Зеленского в вопросах переговоров, когда Украина будет иметь преимущество.

Украина должна быть в действительно сильной позиции, а мы должны помогать настолько, насколько сможем, потому что плохой мир – не будет длительным миром. Поэтому, если Украина будет вынуждена отказаться от территорий или еще чего-то, то это, вероятно, снова только поощрит россиян.

Поэтому важно, чтобы была именно победа Украины, чтобы украинский народ и правительство достигли желаемого результата. Потому что в итоге, Россия настолько разгромлена и уничтожена за эти 3 года войны, что она не будет угрозой для Запада в течение длительного времени. Западные лидеры, лидеры НАТО, надеюсь, поймут это, когда будет говориться о мирных переговорах с россиянами.

Что может посадить Россию за стол переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что сейчас самое время двигаться вперед с мирным урегулированием этой войны. По вашему мнению, находится ли сейчас Украина в сильной позиции для переговоров с Россией?

Я анализирую все это из-за границы, но считаю, что Украина может продвинуться и дальше. Немцы, конечно, никогда не были прогрессивными в этом вопросе. Их экономика страдает больше других из-за этой войны, не в последнюю очередь из-за отсутствия газа и других энергоресурсов, которые шли непосредственно из России.

Поэтому, думаю, что немцы или сам Олаф Шольц могут помочь, предоставив Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, которые являются подобными Storm Shadow, чтобы быстрее закончить эту войну.

Я не уверен, что согласился бы с немецким лидером в том, что Украина сейчас в положении для переговоров. Все будет происходить быстрее, если немцы приложат усилия и предоставят Украине все необходимое вместе с другими союзниками.

Не кажется ли вам, что западные лидеры колеблются с предоставлением разрешения на удары по российской территории их оружием, пытаясь оставить больше пространства для переговоров с Россией?

Думаю, это действительно возможно. Когда дело доходит до переговоров, знайте – надо иметь преимущество. Но я думаю, что позволить Украине использовать это оружие по России имело бы больше преимуществ, чем угроз.

С любыми военными действиями и принятием стратегических решений нужно быть гибким, нужно иметь планы и уметь менять их при необходимости. Думаю, именно это бы посадило россиян за стол переговоров гораздо быстрее, чем только угроза этого.

Может ли Лондон предоставить разрешение на дальнобойные удары по России без США

Также западные СМИ сообщили, что Лондон может быть готов предоставить разрешение на удары вглубь территории России. Однако были определенные возражения со стороны США относительно принятия этих решений в консультативном порядке, для принятия единого решения. Какие шансы, что правительство Великобритании самостоятельно предоставит разрешение на удары вглубь России, например, в случае резкого изменения политики в США в результате выборов президента?

Думаю, здесь есть 2 момента. Во-первых, мнение Вашингтона, который расположен за 3 тысячи миль за Атлантическим океаном, несколько отличается от взгляда Лондона, который географически и психологически значительно ближе к Украине и войне с Россией.

Поэтому мы слышим, что британское правительство хотело бы предоставить Украине полномочия использовать свое оружие по России. Эта позиция немного смягчается. Думаю, брифинг от руководителей ЦРУ и МИ-6 имел целью подчеркнуть так называемые "специальные отношения" между Великобританией и США.

Но опять же есть и другие стремления. Как вы говорите, приближаются выборы в ноябре, которые могут изменить ситуацию. Великобритания, похоже, могла бы сама дать Киеву разрешение на использование ракет большой дальности.



Зеленский и Кир Стармер / Getty Images

Все мы надеемся, что причина визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондон заключается в том, чтобы обсудить этот вопрос, найти точки соприкосновения и, возможно, позволить Украине нанести удары по ключевым целям в России.

Поддержит ли Лондон Украину, если к власти в США придет Трамп

Считаете ли вы, что британское правительство готово взять на себя лидерство в поддержке Украины, если, например, Дональд Трамп победит на выборах и откажется поддерживать Украину?

Да, я думаю, что Великобритания всегда была активной в поддержке Украины, а различные премьер-министры, в частности, Борис Джонсон сразу "включились" в этот процесс. В Европе и Великобритании мы гораздо ближе к войне, чем американцы. Поэтому, надеюсь, мы это сделаем.

У нас новое правительство в Британии, которое достаточно неопытное в этих вопросах. Но, думаю, все понимают, что если Россию не остановить в Украине, мы будем бороться с россиянами в Европе. Это последнее, чего кто-то хочет. Ведь при таком развитии событий, это может перерасти в гораздо более широкий конфликт, и потенциально в третью мировую войну.

Надеюсь, что наши политические руководители в Лондоне понимают это и осознают, что чтобы предотвратить это, мы должны дать Украине победить. Это означает дать им все, что у нас есть, потому что, честно говоря, нет смысла держать британские танки и ракеты на складах, если их можно использовать в Украине для победы над Россией.

В противном случае нам также придется воевать. Гораздо лучше как можно скорее победить россиян и вернуть их в Россию, чем затягивать эту войну на несколько лет по всей Европе.

Какие важные решения ждать от Британии по Украине в ближайшее время

Какие ключевые решения по поддержке Украины может принять правительство Великобритании в ближайшие недели и месяцы? Что, по вашему мнению, должна сделать новая власть?

Они должны гарантировать все, что уже было предоставлено, и планировать предоставлять еще больше в будущем. Мы много говорили о ракетах Storm Shadow и разрешениях на удары по территории России. Это самое важное решение, которое они должны принять. Будем надеяться, это произойдет уже на этой неделе, чтобы можно было двигаться вперед.

Я хотел бы, чтобы Великобритания оказала поддержку правительству Украины. Но сейчас есть также много других вопросов, которые привлекают внимание премьер-министра и могут показаться ему более насущными из-за политической позиции, чем помощь Украине в войне.

Однако если Великобритания ошибется с поддержкой Украины, то все остальное, что сейчас нас волнует, станет ужасно неважным, потому что все мы будем в войне. Думаю, премьер-министр Великобритании понимает ситуацию и будет продолжать развивать поддержку Украины, чтобы она могла победить как можно быстрее.

Как Британия просчиталась с обороной

А что вы бы хотели увидеть от нового правительства Великобритании в вопросах собственной обороны, ее бюджета и оборонной политики? Какая, по вашему мнению, должна быть стратегия Кира Стармера по обороне Великобритании?

Это действительно хороший вопрос. Сейчас проводится стратегический обзор обороны, подобный тому, что проводится во время войны в Украине. Думаю, что Великобритания, как и многие другие страны НАТО, лишь формально относилась к вопросам обороны с конца холодной войны.

Теперь очевидно, что для надежной обороны нужны средства сдерживания. Очевидно, что сдерживающие силы Великобритании и НАТО не работают. Иначе россияне никогда бы не вторглись в Украину в феврале 2022 года.

Итак, как отдельная страна, Великобритания должна пересмотреть свои расходы на оборону и состояние вооруженных сил, чтобы удостовериться, что они соответствуют требованиям XXI века. Все очень много учатся из того, как Украина сейчас ведет войну, особенно с использованием дронов и других технологических средств.

Многие из этих технологий пока отсутствуют в британской армии, поэтому нужно обратить на это внимание. Совершенно очевидно, что Великобритании нужно увеличить расходы на оборону, наши 2,5% от ВВП недостаточны, что беспокоит таких людей как я. Новое правительство заявило, что расходы станут больше, когда будут соответствующие условия. Если сейчас таких условий нет, то не знаю, когда они наступят.

Новое правительство должно провести пересмотр оборонного бюджета как можно быстрее. Им нужно не только слушать советы академиков и интеллектуалов, но и окунуться в реалии, чтобы узнать, какая именно военная способность действительно нужна на современном поле боя.

Никто не думал, что у нас будет война в Европе, но это именно то, к чему мы пришли. Во многом это произошло из-за того, что страны вроде Британии отвлекли внимание от обороны и позволили тиранам, вроде Путина, развивать свою армию. Он значительно наращивал свои мощности в течение последних лет, когда мы ничего не делали. Это огромный сигнал тревоги. Этот вопрос нужно решить срочно.