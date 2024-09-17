Про це у розмові з 24 Каналом розповів полковник армії Великої Британії в запасі Геміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що навіть завзяті пропутінські пропагандисти почали ставити під сумнів дії диктатора. Більше про це, чи можуть російські олігархи позбутися Путіна, Курську операцію та ядерні погрози Росії – читайте далі у матеріалі.

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Курська операція вдарила по російських елітах

Директор ЦРУ Вільям Бернс і голова британської розвідки Річард Мур заявили, що українська наступальна операція вглиб Росії викликала безліч питань серед російських еліт щодо того, куди все це може зайти. На вашу думку, як все це може закінчитися для Росії?

Так, це був дуже цікавий та унікальний спільний виступ очільників розвідок США та Великої Британії. Окрім того, що вони сказали про ситуацію у Курській області, важливо, що вони розповіли про той факт, що на початку війни росіяни були дуже близькі до використання тактичної ядерної зброї.

Проте багато таємної роботи провели ЦРУ, MI-6 та інші розвідувальні агентства і змогли запобігти цьому. Дуже важливо, що вони сказали, особливо звертаючись до лідерів на Заході та в Європі, що ядерна загроза з боку Росії зараз є лише погрозою.

Лідерам, зокрема в континентальній Європі, не слід надто хвилюватися з цього приводу, оскільки, на мою думку і на думку ЦРУ, MI-6 та інших розвідувальних організацій, російські погрози справді налякали деяких європейських лідерів, тому вони були повільними. Також дуже важливо, те, що керівники розвідки вважають, що росіян дійсно збентежив Курський наступ. Це змусило їх дуже багато про що подумати.

З початку операції у Курській області росіяни впродовж місяця не могли контратакувати. Лише нещодавно з'явилось повідомлення про нові підірвані понтонні мости через річку, які належали росіянам. Отже, можливості для них підтримувати свої війська мінімальні.

Росіяни намагаються перекинути війська у цей район, щоб спробувати протистояти наступу, але все це вже триває понад місяць. Водночас, ймовірно, що Україні вдасться утримати цю територію, яка є дуже великою. Ми ще поговоримо про те, що відбувається на Донбасі, проте основна увага Москви зосереджена саме на Курській області та стратегічних наслідках операції ЗСУ.

Це дуже важливо, й очільники ЦРУ та MI-6 передали світовим лідерам меседж – важливо забезпечити те, щоб Україна досягла успіху в Курській області, тому що це найкращий спосіб поставити Україну в дійсно вигідне становище, аби вона могла домовитися з росіянами.

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Вони також зазначили, що наслідки маневру під Курськом відчутно вдарили по Москві, зокрема по російській еліті, яка до цього часу була захищена від війни. Тепер їм доводиться відправляти своїх дітей – строковиків на фронт, і усвідомлювати, що це вже не можна назвати просто так званою "спеціальною військовою операцією". Це перетворюється на військову катастрофу для росіян.

Зараз відбувається багато подій, але я згоден з главою ЦРУ та MI-6, що маневр під Курськом є блискучим і справді зосереджує увагу Путіна та його вірних генералів. Однак важливо, щоб Захід доклав зусиль, аби Україна отримала від цього якомога більше переваг.

Бряцання ядерною зброєю – блеф чи реальна погроза?

Щодо російських ядерних загроз і обговорень цього між керівниками розвідувальних служб США та Великої Британії. Чи дійсно існувала реальна можливість використання Росією ядерної зброї у 2022 році? Чи Росія намагалась продемонструвати намір використати ядерну зброю для того, щоб підірвати західну підтримку України, використовуючи це як інструмент дезінформації?

Абсолютно. Путін був досить хитрим, досить розумним зі своїми ядерними погрозами. Це було можливим на початку, коли Росія вважала, що так звана "сво" завершиться за три дні й вони захоплять Київ за кілька тижнів. Коли ж все пішло дуже погано, ситуація змінилася. Вони втратили багато військових, багато техніки в Чорнобилі, багато танків на північ від Києва, коли все почало провалюватися.

Саме тоді Путін і його генерали розглядали можливість застосування тактичної ядерної зброї. Зараз, як здається, з того, що говорять обидва розвідники, вони дуже швидко безпосередньо зв'язалися з росіянами й дали їм зрозуміти, що це мало б катастрофічні наслідки для Росії. Однак з того часу росіяни хитро використовують це проти боязких західних лідерів у Європі.

Разом з тим, як відомо, війна в Україні вже триває третій рік, а міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров та спікер Кремля Дмітрій Пєсков майже щодня погрожують ядерною атакою. Зараз вже навіть найбільш стурбовані західні лідери зрозуміли, що це брязкання зброєю, блеф і балаканина. До такого висновку дійшли обидва керівники розвідки.

"Росія може перейти до смертоносної хімічної зброї на Донбасі"

Також викликає занепокоєння використання хімічної зброї на Донбасі. Сьогодні росіяни застосовують хлорпікрин, який розміщений на найнижчій позиції шкали. Представники MI-6 і ЦРУ про це не згадували, проте є побоювання, що росіяни можуть спробувати перейти до використання значно більш смертоносної хімічної зброї.

Довідка. Хлорпікрин – це токсична хімічна речовина, яку використовують як пестицид і бойову отруйну речовину, яка викликає подразнення очей, дихальних шляхів та шкіри.

Я говорю з вами сьогодні із Солсбері, де росіяни атакували місто за допомогою смертоносної нервово-паралітичної речовини "Новачок". Це була б ескалація майже ядерного масштабу, якби вони її здійснили. Впевнений, що спецслужби США та Великої Британії чітко дають зрозуміти росіянам, що це було б неприйнятно.

Проте використання хімічної зброї на Донбасі та в областях, які зараз перебувають під тиском, допомагає росіянам і дає їм перевагу. Сподіваюся, що західні союзники України подумають про те, як можна цьому протидіяти. Я звернувся до британського уряду з проханням надати Україні протигази, щоб забезпечити те, щоб використання хімічної зброї не дало Росії тих переваг, які в неї зараз є.

Однак це викликає занепокоєння, тому що ядерна та хімічна зброя мають величезний психологічний вплив, набагато більший, ніж фізичний. Оскільки у Путіна немає ні моралі, ні докорів сумління, він із задоволенням щодня погрожує цією зброєю Україні та Заходу.

Ключовим є те, що наші політичні лідери усвідомлюють, що ці загрози є порожніми, але також дбають про те, щоб українські військові мали все необхідне для протидії їм. У цьому випадку допомогли б хороші респіратори, протигази. Сподіваюсь, що британський уряд надасть це українським військовим якнайшвидше.

Чи можуть російські олігархи позбутися Путіна

На думку колишнього командувача Сухопутними силами США в Європі генерала Бена Годжеса, російського диктатора Владіміра Путіна можуть скинути російські олігархи, якщо він не припинить війну в Україні. Чи це дійсно так?

Думаю, що Путін занепокоєний, він перебуває під великим тиском. Олігархи, які підтримують його при владі, та їхні родини вже втомилися від того, що застрягли в Росії.

У більшості з них є вілли в Середземному морі, суперяхти та літаки. Вони звикли жити на широку ногу, кататися на лижах у Європі та жити розкішно. Багато з них звикли жити в Лондоні, відвідувати найкращі готелі та ресторани. Вони не могли цього зробити майже 3 роки. Згоден з генералом Годжесом, а також з МІ-6 і ЦРУ, що це дійсно починає дратувати російських олігархів.

Не впевнений, скільки ще вони зможуть з цим миритися. Путін це прекрасно розуміє, тому нам потрібно продовжувати тиснути на них, щоб вони позбулися його.

Ми скоро поговоримо про це, але зокрема, з приїздом до Лондона державного секретаря США Ентоні Блінкена, сподіваюся, що США, Велика Британія та їхні європейські партнери з'ясують, що слід робити, щоб покінчити з Путіним.

Багато людей кажуть, мовляв, той, хто прийде замість Путіна, може бути ще гіршим. Так, може бути. Проте Путін знищив російську армію, зруйнував російську економіку, тому навіть якщо до влади прийде хтось, гірший за Путіна, він не збиратиметься загрожувати Заходу протягом цілого покоління, тому що йому доведеться перебудовувати країну.

Саме тому так важливо, щоб США, Велика Британія та їхні союзники в цей ключовий момент забезпечили перевагу України, щоб ми могли побачити нового лідера в Росії та кінець цієї війни.



Російські олігархи втомилися від дій Путіна / Getty Images

Чи змінила Курська операція хід війни

Глава британської МІ-6 Річард Мур також заявив, що Курська наступальна операція мала на меті змінити правила гри цієї війни. Чи дійсно це відбулось?

Згоден з главою МІ-6, але все ще не закінчено. Ситуація нарешті збалансована. Україна зробила свій крок, проте їй потрібні додаткові засоби для оборони. Київ потребує подальшої підтримки США й особливо Великої Британії, яка має дозволити йому використовувати далекобійні ракети Storm Shadow для перехоплення всіх літаків і ракет, що обстрілюють українські міста, лікарні та школи.

Якщо Україна отримає цей дозвіл, це стане поворотним моментом. Курська Битва 1944 року стала поворотним моментом у Другій світовій війні та початком кінця для Гітлера. Сподіваємося, що Курська битва 2024 року стане початком кінця для нинішнього тирана Путіна, який загрожує не лише Україні, а й всій Європі.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Курська операція зупинила наступ росіян поблизу Покровська Донецької області. За його словами, "на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр, іншими словами – наша стратегія працює". Чи є у вас відчуття, що російські плани щодо захоплення міста Покровськ руйнуються?

Дуже на це сподіваюся. Генерал Сирський досить кмітливий, і якщо він думає, що це так, то я б це підтримав. Той факт, що все зупинилося, я думаю, є очевидним. Тому що, коли дивитися на російські маневри, проблема в тому, що більшість їхніх солдатів – це просто призовники. У них практично відсутня підготовка. Рівень втрат у росіян неймовірно високий. Неможливо кинути на фронт недосвідчені війська. Врешті-решт всі ці російські солдати будуть вбиті, і росіяни будуть змушені зупинитися.

Україна продемонструвала в Курській області, якщо можете маневрувати з танками, літаками та безпілотниками, то зможете досягти швидкого прогресу. А якщо вдасться застати ворога зненацька, то можна швидко просунутися вперед.

Нічого подібного на Донбасі не відбувається. Ці росіяни, як і в окопній війні часів Першої світової війни, просто просуваються вперед. З військового погляду, вони досягли своєї кульмінаційної точки. Вони не можуть просуватися далі, тому що у них закінчуються люди, боєприпаси. Більшість російських солдатів усе одно не хочуть воювати.

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Єдина причина, чому вони продовжують рухатися вперед, – за ними стоять кадирівці, які стріляють у них, якщо вони відступають. Тому, сподіваюся, генерал має рацію в тому, що це зупиняється.

Звучали голоси, які натякали, що, можливо, Курський маневр був помилкою. Я, генерал Годжес і керівники розвідки, думають інакше. Думаю, що ми, мабуть, маємо рацію. Ситуація виглядає позитивно, і саме зараз потрібно максимально використати перевагу для України, щоб в кінцевому підсумку вона якомога швидше досягла миру, але миру на умовах України, а не Росії.

Однак, з позицією України, яка зараз виглядає більш сприятливою, сподіваємося, що ви зможете продовжувати використання переваги на Донбасі та у Курській області.

Що стане крахом для Путіна

Генерал Сирський також зазначає, що українські війська позбавили Росію можливості маневрувати й направляти підкріплення з інших напрямків. Крім того, зменшилась інтенсивність артилерійських обстрілів та загалом російського наступу. Як ці досягнення можуть вплинути на військові зусилля Росії у короткостроковій та довгостроковій перспективі?

Зараз Україні вдалося перерізати лінії комунікацій Росії. Іншими словами дороги та залізничні колії, які підтримують боєприпасами та транспортними засобами, були перерізані. Це абсолютно те, що потрібно було зробити. Україна провела там велику роботу. Отже, в короткостроковій перспективі це пояснює, чому російський наступ на Донбасі втрачає динаміку – бо йому бракує цього всього.

Молоді та недосвідчені російські строковики не можуть довго воювати. У довгостроковій перспективі саме це стане крахом для Путіна. Ми вже чуємо у вечірніх телевізійних шоу у Москві, що пропагандисти, які завжди були дуже пропутінськими й виступали за війну, почали ставити під сумнів, чи правильно усе робить Путін.

Це загострилося за останні кілька тижнів, після початку Курської операції, а особливо, коли наступ на Донеччині уповільнився. Такого раніше не було. Досі всі в Росії вважали Путіна блискучим військовим стратегом. Люди, які підтримували його, тепер припускають, що це не так. Та навіть натякають на те, що, можливо, потрібно все змінити. Думаю, що в довгостроковій перспективі ця патова ситуація матиме глибокий ефект.

А також, далекобійна боротьба, особливо, дрони, які Україна використовує для ударів по енергетичній інфраструктурі, також мають серйозний вплив. У Росії вже почали вводити нормування пального, а вона має бути одним із найбільших виробників бензину у світі. Зараз для середньостатистичного росіянина, який є бідним і заледве може дозволити собі прогодувати себе, це великий шок. Раніше у них принаймні був бензин, а зараз і його немає.

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Думаю, що ситуація починає виходити з-під контролю, і що більше Україна може натиснути на Росію, за підтримки США та союзників, то краще. Залишилося приблизно 6 тижнів бойових дій, перш ніж погода стане несприйнятливою і проведення маневрів стане дуже складним.

Не варто забувати, що через 6 – 8 тижнів у США також відбудуться вибори, які можуть вплинути на ситуацію. Тому важливо вжити усіх необхідних заходів зараз, щоб Україна могла розв'язати це питання і витиснути росіян зі своєї території.

Чи можуть союзники змусити Україну до поступок на перемовинах

На вашу думку, які ризики можуть виникнути, якщо західні союзники примусять Україну до не надто вигідних переговорів з Росією? Наприклад, до поступок частинами територій.

Тут є два важливих моменти. Небезпека, якої бояться західні країни, полягає у тому, що якщо занадто натискати (на Росію – 24 Канал) та давати Україні занадто багато, це може спровокувати напад Росії на ці країни або навіть призвести до обміну ядерними ударами. Сподіваюся, що брифінг, які провели керівники ЦРУ та МІ-6, заспокоїв людей. Ці розвідники зазвичай не з'являються на публіці, але їхнє рішення зробити це, підкреслює важливість ситуації.

Думаю, що вимагати від України вести переговори та поступатися територіями до того, як вона досягне бажаного становища, було б дуже короткозорим підходом. Ніхто з нас не має забувати, що саме Росія вдерлася у Крим та на Донбас у 2014 році. Саме Росія вдерлася з території Білорусі у лютому 2024 року. Отже, вона є агресором.

Західні лідери не можуть допустити того, щоб незаконна російська окупація стала успішною. Я сподіваюся, вони повністю підтримають президента Володимира Зеленського у питаннях перемовин, коли Україна матиме перевагу.

Україна має бути у справді сильній позиції, а ми маємо допомагати настільки, наскільки зможемо, тому що поганий мир – не буде тривалим миром. Тож, якщо Україна буде змушена відмовитися від територій чи ще чогось, то це, ймовірно, знову лише заохотить росіян.

Тому важливо, щоб була саме перемога України, щоб український народ та уряд досягли бажаного результату. Бо у підсумку, Росія настільки розгромлена та знищена за ці 3 роки війни, що вона не буде загрозою для Заходу протягом тривалого часу. Західні лідери, лідери НАТО, сподіваюся, зрозуміють це, коли буде мовитися про мирні перемовини з росіянами.

Що може посадити Росію за стіл перемовин

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що зараз саме час рухатися вперед із мирним врегулюванням цієї війни. На вашу думку, чи перебуває зараз Україна у сильній позиції для переговорів з Росією?

Я аналізую все це з-за кордону, але вважаю, що Україна може просунутися й далі. Німці, звісно, ніколи не були прогресивними у цьому питанні. Їхня економіка страждає більше за інші через цю війну, не в останню чергу через відсутність газу та інших енергоресурсів, які йшли безпосередньо з Росії.

Тож, думаю, що німці або сам Олаф Шольц можуть допомогти, надавши Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus, які є подібними до Storm Shadow, аби швидше закінчити цю війну.

Я не впевнений, що погодився б з німецьким лідером у тому, що Україна зараз у становищі для перемовин. Усе відбуватиметься швидше, якщо німці докладуть зусиль та нададуть Україні все необхідне разом з іншими союзниками.

Чи не здається вам, що західні лідери вагаються з наданням дозволу на удари по російській території їхньою зброєю, намагаючись залишити більше простору для переговорів з Росією?

Думаю, це справді можливо. Коли справа доходить до переговорів, знайте – треба мати перевагу. Але я думаю, що дозволити Україні використовувати цю зброю по Росії мало б більше переваг, аніж загроз.

З будь-якими військовими діями та ухваленням стратегічних рішень потрібно бути гнучким, потрібно мати плани та вміти змінювати їх за потреби. Думаю, саме це б посадило росіян за стіл перемовин набагато швидше, ніж лише загроза цього.

Чи може Лондон надати дозвіл на далекобійні удари по Росії без США

Також західні ЗМІ повідомили, що Лондон може бути готовим надати дозвіл на удари вглиб території Росії. Однак були певні заперечення з боку США щодо ухвалення цих рішень у консультативному порядку, для прийняття єдиного рішення. Які шанси, що уряд Великої Британії самостійно надасть дозвіл на удари вглиб Росії, наприклад, у разі різкої зміни політики у США внаслідок виборів президента?

Думаю, тут є 2 моменти. По-перше, думка Вашингтона, що розташований за 3 тисячі миль за Атлантичним океаном, дещо відрізняється від погляду Лондона, який географічно та психологічно значно ближчий до України та війни з Росією.

Тому ми чуємо, що британський уряд хотів би надати Україні повноваження використовувати свою зброю по Росії. Ця позиція трохи пом'якшується. Думаю, брифінг від керівників ЦРУ та МІ-6 мав на меті підкреслити так звані "спеціальні стосунки" між Великою Британією та США.

Але знову ж є й інші прагнення. Як ви кажете, наближаються вибори у листопаді, які можуть змінити ситуацію. Велика Британія, схоже, могла б сама дати Києву дозвіл на використання ракет великої дальності.



Зеленський і Кір Стармер / Getty Images

Усі ми сподіваємось, що причина візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Лондона полягає в тому, щоб обговорити це питання, знайти точки дотику та, можливо, дозволити Україні завдати ударів по ключових цілях у Росії.

Чи підтримає Лондон Україну, якщо до влади у США прийде Трамп

Чи вважаєте ви, що британський уряд готовий взяти на себе лідерство у підтримці України, якщо, наприклад, Дональд Трамп переможе на виборах і відмовиться підтримувати Україну?

Так, я думаю, що Британія завжди була активною у підтримці України, а різні прем'єр-міністри, зокрема, Борис Джонсон одразу "включилися" у цей процес. У Європі та Великій Британії ми набагато ближчі до війни, ніж американці. Тож, сподіваюся, ми це зробимо.

У нас новий уряд у Британії, який досить недосвідчений у цих питаннях. Але, думаю, усі розуміють, що якщо Росію не зупинити в Україні, ми боротимемося з росіянами у Європі. Це останнє, чого хтось хоче. Адже за такого розвитку подій, це може перерости у набагато ширший конфлікт, та потенційно у третю світову війну.

Сподіваюся, що наші політичні керівники у Лондоні розуміють це та усвідомлюють, що аби запобігти цьому, ми повинні дати Україні перемогти. Це означає дати їм все, що у нас є, тому що, чесно кажучи, немає сенсу тримати британські танки та ракети на складах, якщо їх можна використати в Україні для перемоги над Росією.

В іншому випадку нам також доведеться воювати. Набагато краще якомога швидше перемогти росіян та повернути їх до Росії, ніж затягувати цю війну на кілька років по усій Європі.

Які важливі рішення чекати від Британії щодо України найближчим часом

Які ключові рішення щодо підтримки України може ухвалити уряд Великої Британії найближчими тижнями та місяцями? Що, на вашу думку, має зробити нова влада?

Вони мають гарантувати все, що уже було надано і планувати надавати ще більше у майбутньому. Ми багато говорили про ракети Storm Shadow та дозволи на удари по території Росії. Це найважливіше рішення, яке вони повинні ухвалити. Сподіватимемося, це станеться вже цього тижня, щоб можна було рухатися вперед.

Я хотів би, щоб Велика Британія надала підтримку уряду України. Але зараз є також багато інших питань, які привертають увагу прем'єр-міністра і можуть здатися йому нагальнішими через політичну позицію, ніж допомога Україні у війні.

Однак якщо Велика Британія помилиться з підтримкою України, то все інше, що зараз нас хвилює, стане жахливо неважливим, бо всі ми будемо у війні. Думаю, прем'єр-міністр Британії розуміє ситуацію та продовжуватиме розвивати підтримку України, аби вона могла перемогти якнайшвидше.

Як Британія прорахувалася з обороною

А що ви б хотіли побачити від нового уряду Великої Британії у питаннях власної оборони, її бюджету та оборонної політики? Яка, на вашу думку, має бути стратегія Кіра Стармера щодо оборони Великої Британії?

Це справді хороше питання. Зараз проводиться стратегічний огляд оборони, подібний до того, що проводиться під час війни в Україні. Думаю, що Велика Британія, як і багато інших країн НАТО, лише формально ставилася до питань оборони з кінця холодної війни.

Тепер очевидно, що для надійної оборони потрібні засоби стримування. Очевидно, що стримувальні сили Великої Британії та НАТО не працюють. Інакше росіяни ніколи б не вдерлися в Україну у лютому 2022 року.

Отже, як окрема країна, Велика Британія має переглянути свої витрати на оборону та стан збройних сил, щоб упевнитися, що вони відповідають вимогам XXI століття. Усі дуже багато вчаться з того, як Україна зараз веде війну, особливо з використанням дронів та інших технологічних засобів.

Багато з цих технологій наразі відсутні у британській армії, тому потрібно звернути на це увагу. Абсолютно очевидно, що Великій Британії потрібно збільшити витрати на оборону, наші 2,5% від ВВП є недостатніми, що турбує таких людей як я. Новий уряд заявив, що витрати стануть більшими, коли будуть відповідні умови. Якщо зараз таких умов немає, то не знаю, коли вони настануть.

Новий уряд має провести перегляд оборонного бюджету якнайшвидше. Їм потрібно не лише слухати поради академіків та інтелектуалів, але й зануритися в реалії, щоб дізнатися, яка саме військова спроможність справді потрібна на сучасному полі бою.

Ніхто не думав, що у нас буде війна в Європі, але це саме те, до чого ми дійшли. Багато у чому це сталося через те, що країни на кшталт Британії відвернули увагу від оборони й дозволити тиранам, на кшталт Путіна, розвивати свою армію. Він значно нарощував свої потужності впродовж останніх років, коли ми нічого не робили. Це величезний сигнал тривоги. Це питання потрібно вирішити терміново.