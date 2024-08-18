Не устали от войны и давят на россиян психологически: CNN проанализировали Курскую операцию ВСУ

Журналисты CNN назвали заход ВСУ на Курщину шокирующим и молниеносным. Украинцы смогли застать Москву врасплох благодаря превосходной оперативной безопасности. По словам медийщиков, передвижение войск выглядело почти как учения или усиление обороны.

Также в CNN напомнили, что Россия ищет копателей траншей: обещает платить им в долларах и кормить трижды в день. Некоторые траншеи уже вырыли вблизи города Селекционный в Курской области, примерно в 45 километрах от границы.

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Украина изменила ход войны благодаря операции на Курщине

Силы были сформированы под прикрытием густой летней листвы вдоль сельских дорог Сумской области, на северо-востоке Украины. Опытные, закаленные в боях подразделения были сформированы или переброшены из других районов. Такие подразделения, как 82 десантно-штурмовая бригада, которая до недавнего времени воевала в соседней Харьковской области, были привлечены к миссии по прорыву границы, как свидетельствуют многочисленные видеозаписи и аккаунты в социальных сетях,

– приводят данные журналисты.

ВСУ подробно провели разведку, поэтому знали, какие препятствия их ждут (речь прежде всего о минных полях). Лесополосы прикрыли движение украинской техники.

Натия Сескурия, ассоциированный научный сотрудник британского Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании по вопросам исследований в сфере обороны и безопасности (RUSI), сказала, что ВСУ почти не встретили сопротивления – россияне быстро сдались в плен. И это стало ключевым в операции.

"При пересечении границы украинцы использовали быстрые и устойчивые бронированные машины западного производства – "Страйкеры" и "Мардеры". Небольшие мобильные группы спецназовцев быстро рассредоточились в десятках мест, пока российские военные пытались оценить силу штурма. Ключ к успеху: противовоздушная оборона и артиллерия поддержки, а также глушение, чтобы исключить связь российских военных. Тепловая защита бронежилетов также помогла солдатам уклониться от беспилотников с тепловыми датчиками. Через несколько часов после пересечения границы украинцы оказались вплотную к Судже", – сказано в материале.

В CNN считают, что фото и видео, где бойцы ВСУ позируют на фоне российских дорожных знаков и срывают российские флаги, является "частью параллельной кампании психологической войны". Это имеет большую ценность с точки зрения информационной войны и является хорошим моральным стимулом для украинцев.

Еще одним плюсом стало обхождение российских войск. Враг не понимал, откуда происходит угроза, а ВСУ били по колоннам подкрепления.

Мнения экспертов относительно Курской операции ВСУ

Джан Касапоглу, военный аналитик Института Гудзона, считает, что "наступление достигает кульминации, а поле боя стабилизируется. Тем не менее, украинские военные уже обеспечили оперативную глубину". Поэтому, если ВСУ смогут занять прочные оборонительные позиции, то надолго останутся на территории России. А Курск станет "жемчужиной в короне Украины" во время переговоров.

Украина продемонстрировала, что может успешно провести такую секретную и важную операцию. ВСУ могут проникнуть на территорию России, так что это уже не красная линия, и они все еще очень преданы борьбе за свою страну. Нет такого понятия, как усталость от войны, и они готовы пойти на эти, в определенном смысле, крайние меры ради защиты своей страны,

– сказала CNN Натия Сескурия.