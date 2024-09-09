В Курске власти опозорились из-за рекламного баннера с военным ВСУ

В российском Курске внимание горожан привлекли "интересные" баннеры с призывом подписывать контракты с оккупационной армией. Правда, на рекламном щите был изображен украинский военный с ребенком на руках.

За размещение баннера отвечала местная власть. Поэтому именно в нее полетели камни.

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Военный ВСУ на улицах Курска

После того, как инцидент получил огласку, мэр Курска Игорь Куцар высказал выговор председателю комитета архитектуры и градостроительства Дмитрию Казимирику "в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера".

Как выяснили СМИ, на самом деле, фото военного ВСУ с ребенком, которым власти в Курске решили разрекламировать службу по контракту, было сделано во время эвакуации жителей Ирпеня через разбомбленный Романовский мост в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Власти в Курске использовали изображение военного ВСУ для рекламы службы по контракту / Фото соцсети

К слову, в сеть попало видео удара американской бомбы JDAM по мосту через Сейм в Курской области.