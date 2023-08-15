Цель крайне коварная: зачем Россия готовит провокацию на Курской АЭС

Центр национального сопротивления сообщил, что россияне готовят провокацию на Курской атомной электростанции. Уже разработали план эвакуации местного населения - будто из-за загрязнения.

Военный обозреватель Денис Попович поделился мыслями с 24 Каналом по поводу вероятной провокации оккупантами на Курской АЭС. Он предположил, что Россия во всем обвинит Украину.

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Также, вероятно, таким образом россияне хотят отвлечь мир от своего захвата ЗАЭС, мол, "вот теперь увидели, кто здесь на самом деле, агрессор, а кто жертва".

Россия готовит провокацию на Курской АЭС

Возможность провокации оккупантов на Запорожской АЭС не исключает вероятной провокации на Курской АЭС.

Если россияне на это пойдут, и на атомной станции что-нибудь произойдет, то с большой вероятностью оккупанты используют это против Украины.

Важно! Курская АЭС расположена вблизи г. Курчатов Курской области, в 58 км от российско-украинской государственной границы. Так, в течение января – ноября 2010 года на Курской АЭС произошло три внештатных ситуации, связанных с полной остановкой работы реакторов.

Аварийная остановка первого энергоблока стала прямым свидетельством устаревшей системы безопасности реакторов типа РБМК-1000, а уровень опасности, вызванный этой внештатной ситуацией, был назван самым большим за все время эксплуатации КуАЭС.

Начнутся обвинения с российской стороны вроде, что "украинская сторона совершила акт ядерного террора" или "ГУР или СБУ устроили теракт на Курской АЭС".

Это развязывает нам руки для ответных определенных действий, каких действий не будем фантазировать. Но намерение России очень легко читается,

– подчеркнул Денис Попович.

Чего добиваются оккупанты

Вероятно, это может означать, что россияне намерены ударить по Курской АЭС и опрокинуть вину на Украину. Чтобы оправдать в глазах мира свои будущие провокации на Запорожской АЭС или других украинских объектах.

Военный обозреватель предположил, какая цель у россиян по поводу возможной провокации на Курской АЭС: смотрите видео

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют атак на атомные станции России.

Что известно о провокации россиянами на Курской АЭС