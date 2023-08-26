Погибли три пилота, среди них – "Джус": все, что известно о столкновении L-39 в Житомирской области
В небе над Житомирщиной столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 "Альбатрос". В результате этого погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.
Произошла трагедия 25 августа, однако сообщили о ней для широкой публики на следующий день. В этом материале 24 Канала читайте все, что известно об этой авиакатастрофе в Житомирской области.
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Как произошло столкновение, кто виноват
В Государственном бюро расследований констатировали, что столкнулись самолеты во время выполнения боевого задания неподалеку от Житомира.
Было начато уголовное производство по данному факту. Предварительная квалификация – статья 416 Уголовного кодекса Украины. В ней идет речь о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Виновнику катастрофы грозит до 15 лет лишения свободы, однако по состоянию на 26 августа подозрение никому не было объявлено. Продолжаются следственные действия, правоохранители опрашивают свидетелей и готовятся к проведению экспертиз.
Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков",
– констатировали в ГБР.
Кадры с места авиакатастрофы
Смотреть спокойно на фотографии и видео, на которых видны обломки самолетов L-39, просто невозможно. Очевидно, хуже всего, что на борту этих тренировочно-боевых авиасуден были люди – летчики Воздушных Сил.
Последствия столкновения самолетов в Житомирской области / Фото ГБР, "Радио Свободы"
Место катастрофы в Житомирской области: видео "Радио Свобода"
Что известно о погибших летчиках
Среди украинских пилотов, ставших жертвой этой катастрофы, был Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он отличился полетами на МиГ-29 над Киевщиной в первые недели после начала полномасштабного вторжения. Участвовал в воздушной обороне столицы как пилот 40-й бригады тактической авиации.
Он мечтал о полетах на F-16, с нетерпением ждал новости о передаче со стороны партнеров самолетов. "Джус" неоднократно говорил о важности этих истребителей в интервью таким западным изданиям, как The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News и BBC.
Летчик "Джус", погибший на Житомирщине / Фото из соцсети
К сожалению, он погиб. Однако частично его мечта сбылась – союзники за несколько дней до этого события и его смерти объявили о передаче Воздушным силам многоцелевых истребителей. Очевидно, одна из задач сейчас – оправдать надежды Андрея и с помощью американских F-16 без устали уничтожать врага до победы.
К теме В Украине будут F-16: все, что известно об историческом решенииВажно! Также на борту L-39 были два других погибших пилота. О них на вечер 26 августа нет информации.
Комментарии официальных представителей
Соболезнования родным погибших летчиков выразил командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Невозможно передать, какую боль чувствуешь в такие минуты. Пилоты ушли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах", – написал он.