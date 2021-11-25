Лагерь с полевой кухней и столовой: как устроились пограничники на границе с Беларусью

Возле белорусской границы на Черниговщине проверили условия расположения в лагере пограничников. Проверка прошла внезапно ночью по поручению омбудсмена Людмилы Денисовой.

Во время неожиданного визита представителя Уполномоченного по правам человека на севере Виктории Пеховой пограничники придерживались распорядка дня. На месте временной дислокации они организовали обучение по тактической и физической подготовке.

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Мой представитель пообщался с пограничниками. Они настроены положительно и готовы к выполнению задач по охране государственной границы. Договорились учить деятельность института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

– написала Денисова.

Омбудсмен также заверила, что контролирует соблюдение прав пограничников.

Условия, в которых живут военные

Пограничников разместили в актовом и спортивном залах школы. Помещения отапливаются, температура во время проверки была 25 градусов тепла. Есть огнетушители и дрова.

В лагере действует полевая кухня и столовая, запасов еды достаточно. Хлеба завезли на 15 суток, есть питьевая вода.

В медицинском пункте лагеря работают врач-хирург и 2 фельдшера. Медпрепаратов достаточно, а все пограничники полностью вакцинированы. Также на территории есть санитарно-гигиенические помещения и баня.

Почему организовали лагерь на границе

24 ноября на украинско-белорусской границе началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Из-за кризиса с мигрантами Украина увеличивает количество военных для защиты границы.

Чтобы усилить границу, в первой волне привлекли 3 098 пограничников, 859 нацгвардейцев, а также 390 единиц техники.

Планируется в двух последующих волнах привлечь еще 1 555 пограничников, 193 единицы военной техники, 6 993 нацгвардейца и более 100 единиц военной техники.

Полное сообщение Людмилы Денисовой:

По моему поручению представитель Уполномоченного в северных областях Виктория Пехова проверила условия расположения пограничников, привлеченных к охране государственной границы на территориях, прилегающих к государственной границе Украины с Республикой Беларусь, в частности в Черниговской области.

Выяснено, что пограничники размещены в помещении школы, отапливаемых актовом и спортивном залах, температура в них на день посещения составляла 25 С. Помещения оснащены в достаточном количестве огнетушителями и средствами пожаротушения, дровами.

На территории лагеря есть полевая кухня и столовая. Запас питания – достаточный, в том числе хлеб завезен на 15 суток, пограничники снабжены бутилированной питьевой водой.

На территории лагеря есть медицинский пункт, в котором работают врач-хирург и 2 фельдшера. Количество медицинских препаратов достаточное. Все привлеченные пограничники прошли полный курс вакцинации. Территория лагеря обустроена санитарно-гигиеническим помещением и баней.