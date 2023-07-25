Работают "глазами": офицер ВСУ сказал, насколько опасны российские "Ланцеты"

Российские оккупанты достаточно регулярно используют на войне в Украине баражирующие боеприпасы "Ланцет". Радиус его полета – 40 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Арти Грин. По его словам, эти дроны-камикадзе способны доставать украинскую военную технику. Они действительно есть довольно грозным оружием.

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Возможно ли бороться против "Ланцетов"

Как отметил Грин, баражирующие боеприпасы "Ланцет" – достаточно неприятное оружие. Но против него тоже удается бороться. В первую очередь речь идет о методах маскировки. В "Ланцете" встроена камера, поэтому при должной маскировке можно спрятаться.

Грозное оружие. Но мы находим некоторые способы. В основном это методы маскировки, ведь "Ланцет" работает глазами. Если не находит цели, то он не попадает. Также он работает в паре с ZALA – разведывательным дроном. Поэтому нужно сделать так, чтобы и этот беспилотник вас не увидел,

– заметил Грин.

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По его мнению, сейчас в Украины нет эффективного средства, как бороться против "Ланцетов". Средства РЭБ, к сожалению, не обладают большой эффективностью против этих аппаратов. Нет такого, чтобы "Ланцеты" массово сбивались с курса и падали на фронте.

Конечно, можно задуматься о создании аналога. Но это совсем не легко.

Создать аналог займет достаточно много времени. Это не FPV-дрон. Эта система значительно более тяжелая, поэтому на этом этапе нужно активизировать средства противодействия. Они сейчас есть. Есть определенные пробы. Но сказать, что мы полностью победили "Ланцет", пока не можем. Проблема серьезная,

– рассказал Грин.

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