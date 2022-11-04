Латвия передала Украине дроны: они будут работать на границе
Источник:МВД Украины
В Украину продолжает поступать военная помощь от других стран. Так, наши пограничники получили дроны от латвийских коллег.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Таким образом, Латвия еще раз помогает нашему государству в борьбе с врагом.
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Латвия передала Украине дроны
В рамках сотрудничества с Государственной пограничной охраной Латвийской Республики украинское пограничное ведомство получило новые беспилотники.
В настоящее время идет реализация грантового проекта МИД Латвии по передаче беспилотных летательных аппаратов для нужд пограничного ведомства Украины,
– заявили в ведомстве.
Охранники границы обеспечивают документальное оформление помощи, проверяют технику и сразу же посылают коптеры в нуждающиеся в них подразделения.
В МВД отметили, что модификация предоставленных беспилотников хорошо известна нашим охранникам границы, поэтому эффективное применение не потребует дополнительной подготовки персонала операторов.
Украина получила дроны от Латвии / фото МВД Украины
Латвия передаст Украине дроны / фото МВД Украины
Как Латвия помогает Украине
- По состоянию на 4 ноября Латвия выделила 41% из своего военного бюджета в помощь Украине.
- Так, украинская армия получит мощную военную помощь от Латвии. Нашему государству передадут почти 200 дронов и 15 внедорожников.
- Летом министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что Воздушные силы ВСУ получили от его страны 4 вертолета. Они предоставлены абсолютно бесплатно.
- Литва, Латвия и Эстония призвали создать трибунал для расследования преступлений Москвы.
- Напомним, что сейм Латвии ввел фактический запрет на выдачу виз гражданам России в связи с работой в Латвии или пребыванием в стране при отдаленной работе. Кроме этого, ужесточили требование продления временных вида на жительство для граждан Беларуси.
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