Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности

В четверг, 11 апреля, Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Латвией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно договору, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Также Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.

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Только что вместе с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами,

– написал Зеленский.

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Президент также поблагодарил Латвию за конкретику и прогнозируемость, в которой нуждается борьба Украины за свободу и независимость.

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