Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности
Источник:Владимир Зеленский
В четверг, 11 апреля, Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Латвией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно договору, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Также Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.
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Только что вместе с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами,
– написал Зеленский.
Президент также поблагодарил Латвию за конкретику и прогнозируемость, в которой нуждается борьба Украины за свободу и независимость.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- 1 марта Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами. Как сообщил президент Украины, документ предусматривает, что в 2024 году Нидерланды предоставят нашему государству два миллиарда евро военной помощи. Кроме этого, страна обещает предоставлять оборонную помощь в течение последующих десяти лет.
- Ранее Украина также подписала соглашения по безопасности соглашения с Канадой и Италией – это произошло 24 февраля, во время визита руководителей стран в Киев. В частности, договор с Канадой предусматривает выделение в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.
- Накануне было заключено двустороннее соглашение с Данией двустороннее соглашение с Данией. Особенность соглашения в том, что кроме классических пунктов договор содержит также мощные военные обязательства. Дания будет поддерживать Украину и обеспечением целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Украина и США скоро могут подписать соглашение по безопасности. По его словам, подготовка к подписанию документа продолжается.