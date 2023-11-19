Может присоединиться армия: в Латвии строят защитную инфраструктуру на границе с Россией

Балтийская страна хочет ускорить возведение защиты на латвийско-российской границе. Для этого могут привлечь армию.

Уже несколько стран ЕС укрепляют свои границы с Россией. Финляндия, с которой начался этот процесс, готовит решение о полном закрытии границы.

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Что известно о решении Латвии насчет границы с Россией

Министерство внутренних дел рассматривает возможность привлечь армию к строительству пограничной сухопутной инфраструктуры.

Вероятно, армейцы помогут построить два участка на 11,07 километра и 8,45 километра. Государственное агентство недвижимости просчитает, сколько это будет стоить, и выберет наиболее экономный вариант. Оно будет руководить работами и закупать все необходимое. О деталях этого плана и его финансировании обещают сообщить позже.

Какая инфраструктура на границе нужна Латвии

Там строят забор на 112 километров. Пока возвели более 92 километров, то есть больше половины. Работы планируют завершить в этом году, а к лету 2024 года построить еще и 30 километров забора вдоль водоема.

Полностью построить инфраструктуру на восточных границах в Латвии хотят к 2025 году. Впереди еще 180 километров заборов и 53 километра инфраструктуры пограничной охраны. Лес на этой территории уже вырубили, поэтому строительство продвигается быстро.

Страны усиливают свои границы с Россией