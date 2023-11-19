Может присоединиться армия: в Латвии строят защитную инфраструктуру на границе с Россией
Источник:Delfi
Балтийская страна хочет ускорить возведение защиты на латвийско-российской границе. Для этого могут привлечь армию.
Уже несколько стран ЕС укрепляют свои границы с Россией. Финляндия, с которой начался этот процесс, готовит решение о полном закрытии границы.
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Что известно о решении Латвии насчет границы с Россией
Министерство внутренних дел рассматривает возможность привлечь армию к строительству пограничной сухопутной инфраструктуры.
Вероятно, армейцы помогут построить два участка на 11,07 километра и 8,45 километра. Государственное агентство недвижимости просчитает, сколько это будет стоить, и выберет наиболее экономный вариант. Оно будет руководить работами и закупать все необходимое. О деталях этого плана и его финансировании обещают сообщить позже.
Какая инфраструктура на границе нужна Латвии
Там строят забор на 112 километров. Пока возвели более 92 километров, то есть больше половины. Работы планируют завершить в этом году, а к лету 2024 года построить еще и 30 километров забора вдоль водоема.
Полностью построить инфраструктуру на восточных границах в Латвии хотят к 2025 году. Впереди еще 180 километров заборов и 53 километра инфраструктуры пограничной охраны. Лес на этой территории уже вырубили, поэтому строительство продвигается быстро.
Страны усиливают свои границы с Россией
- Финляндия стягивает на границу военных. В приграничной зоне возводят временное ограждение.
- Эстония, вслед за Финляндией, может полностью закрыть границу. Пока что там заметили "зубы дракона": их привезли грузовиком вечером и расставили вдоль моста, но движение машин не перекрывали.