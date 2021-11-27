Латвия установила на границе с Беларусью 37-километровый забор

На границе Латвии и Белоруссии Рига установила временный забор. Его протяженность достигает почти 37 километров.

Из-за такой протяженности строительные работы до сих пор продолжаются. Об этом заявил представитель Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма.

Кстати Литва допускает закрытие границы с Беларусью из-за попыток контрабанды "мигрантов Лукашенко"

Завершить работу планируют до 6 декабря.

Сколько стоил забор

Общие расходы на дополнительную закупку колючей проволоки, строительство и услуги технического надзора составят 2,3 миллиона евро. Правда, этот забор временный.

Латвия хочет построить постоянный забор. Он обойдется в 3,7 миллиона евро.

Миграционный кризис в Беларуси: что известно

На белорусско-польской границе усложнилась ситуация 8 ноября. Тысячи мигрантов попытались прорвать границу Польши.

Поэтому Варшава ввела на границе чрезвычайное положение. Полицейских и военных отправили на помощь.

В ЕС убеждены, что нелегалы ​​организованно свозились к границе. Подозревают, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

24 ноября украинские правоохранители начали спецоперацию "Полесье" на границе Украины. Она предусматривает меры по защите нашей границы от возможного наплыва беженцев с территории Беларуси.