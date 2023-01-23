В знак солидарности с Эстонией: Латвия также выдворяет российского посла
Источник:МИД Латвии
Для русских послов сегодня неблагоприятный день в странах Балтии. Следовательно, Латвия, вслед за Эстонией, высылает российского посла из страны.
Сначала министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о понижении уровня дипломатических связей с Россией. Ответные меры будут введены с 24 февраля.
Внимание Россия высылает посла Эстонии, а Латвия сама снижает уровень дипломатического представительства
Что этому предшествовало
23 января в МИД был приглашен российский посол Михаил Ванин. Его проинформировали о решении правительства страны с 24 февраля 2023 года снизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня полномочных представителей.
Такое решение было принято в связи с продолжением полномасштабной военной агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.
Следовательно, российский посол должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года.
Как Латвия помогает Украине
- 18 января правительство Латвии объявило об очередном пакете военной помощи для Украины. Министр обороны Инара Мурниеце заявила о решении в ближайшее время отправить в Украину новые партии военной поддержки – зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты.
- После того, как во время "Рамштайна" 20 января страны не одобрили решение о танках для Украины, руководители министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сделали заявление о танках Leopard. Министры призвали Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard.
- Также Латвия стала одной из 9 стран, обязавшихся оказывать Украине беспрецедентную помощь для победы в войне. Латвия также инвестирует огромные средства в подготовку украинских военных. В 2023 году страна планирует провести военные учения для около 2 000 украинских военных по разным программам: от базовой пехотной подготовки до специализированных курсов.