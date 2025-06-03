"Схемы" установили, как именно Россия могла завербовать Лавриновича для поджогов имущества Стармера

Российские спецслужбы часто вербуют людей для диверсий через телеграмм-каналы, где ищут подработку. Журналисты "Схем" предполагают, что именно там на крючок оккупантов мог попасть 21-летний Роман Лавринович.

Лавринович подозревается в поджоге имущества премьер-министра Британии Кира Стармера. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, двое из которых тоже украинцы, передает 24 Канал.

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Как Лавринович попал в ловушку россиян

Как пишет Financial Times, спецслужбы Великобритании расследуют возможную причастность России к серии поджогов. Проект "Схемы" установил, что Лавриновича россияне могли завербовать через "телеграмм".

Известно, что в течение 2022 – 2025 годов украинец активно искал работу в телеграмм-группах для иностранцев в Лондоне – преимущественно в сфере строительства и гостиничного бизнеса.

Лавринович указывал Британию как место жительства, а также британский номер телефона в своем профиле в российской соцсети "Вконтакте" по меньшей мере с 2016 года.

С октября 2022 года он искал работу через телеграмм-каналы, в которых пользователи преимущественно общаются на украинском и русском языках. Больше всего сообщений он оставил в таких группах, как "Работа и Жилье Лондон", "Лондон Работа Жилье", "Англия Работа" и "Jobs in London and UK".

Лавринович в основном интересовался вакансиями разнорабочего на строительстве и в гостиничной сфере. Отмечал, что "рассматривает любые варианты", также – "за наличные".

Последние сообщения о поиске работы парень оставил в телеграмм-каналах в начале мая этого года.

Роман искал работу / Фото "Схемы"

Так, 2 мая в группе "London UA" он написал: "В поисках работы рассмотрю любые варианты". Через два часа на это сообщение ответил пользователь по имени Юрий: "Напиши в приват". Журналисты обратили внимание, что Юрий добавился в "London UA" за несколько дней до этого диалога.

Разговор Романа и Юрия / Фото "Схемы"

"Схемы" связались с этим Юрием. Тот сначала отрицал, что вообще кому-то предлагал работу. Только после того, как журналисты продемонстрировали ему его же диалог с Романом, он вспомнил, что тогда вроде бы речь шла о "предложении работы помощником для знакомого поляка". По словам мужчины, Роман ему якобы так и не ответил.

На следующий день после диалога с Юрием в группе, 3 мая, Лавринович оставил в телеграмм-канале "Лондон Работа2 такое сообщение: "В поисках работы, документы все есть, лейбором (строитель без специальной квалификации – 24 Канал) пойду, помощником мастера".

Последнее появление Лавриновича в телеграмме / Фото "Схемы"

Последний раз подозреваемый в поджогах украинец заходил в телеграмм 13 мая в 01:31 ночи. Утром 13 мая Лавриновича задержала британская полиция.

В комментарии "Радио Свобода" генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что "телеграмм-каналы – это современная методика затягивания людей, которые попали в трудное положение и пытаются как-то найти себя в этой жизни".

Напомним, что серия поджогов в Лондоне произошла в три разных дня: 8 мая загорелась машина, которая ранее принадлежала Стармеру, 11 мая произошел пожар на входе в здание, где Стармер проживал в 1990-х; 12 мая пожар был в жилом доме, где раньше жила семья премьера.