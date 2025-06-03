Лавринович підозрюється у підпалі майна прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Разом із ним у справі проходять ще троє людей, двоє з яких теж українці, передає 24 Канал.

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Як Лавринович потрапив у пастку росіян

Як пише Financial Times, спецслужби Великої Британії розслідують можливу причетність Росії до серії підпалів. Проєкт "Схеми" встановив, що Лавриновича росіяни могли завербувати через "телеграм".

Відомо, що протягом 2022 – 2025 років українець активно шукав роботу в телеграм-групах для іноземців у Лондоні – переважно у сфері будівництва та готельного бізнесу.

Лавринович вказував Британію як місце проживання, а також британський номер телефону у своєму профілі в російській соцмережі "Вконтактє" щонайменше з 2016 року.

З жовтня 2022 року він шукав роботу через телеграм-канали, в яких користувачі переважно спілкуються українською та російськими мовами. Найбільше повідомлень він залишив у таких групах, як "Робота і Житло Лондон", "Лондон Робота Житло", "Англія Робота" та "Jobs in London and UK".

Лавринович здебільшого цікавився вакансіями різнороба на будівництві та в готельній сфері. Зазначав, що "розглядає будь-які варіанти", також – "за готівку".

Останні повідомлення про пошук роботи хлопець залишив у телеграм-каналах на початку травня цього року.

Роман шукав роботу / Фото "Схеми"

Так, 2 травня в групі "London UA" він написав: "У пошуках роботи розгляну любі варіанти". Через дві години на це повідомлення відповів користувач на ім'я Юрій: "Напиши в приват". Журналісти звернули увагу, що Юрій додався в "London UA" за декілька днів до цього діалогу.

Розмова Романа та Юрія / Фото "Схеми"

"Схеми" зв'язалися із цим Юрієм. Той спершу заперечив, що взагалі комусь пропонував роботу. Лише після того, як журналісти продемонстрували йому його ж діалог із Романом, він згадав, що тоді начебто йшлося про "пропозицію роботи помічником для знайомого поляка". За словами чоловіка, Роман йому нібито так і не відповів.

Наступного дня після діалогу з Юрієм в групі, 3 травня, Лавринович залишив у телеграм-каналі "Лондон Работа2 таке повідомлення: "У пошуках роботи, документи всі є, лейбором (будівельник без спеціальної кваліфікації – 24 Канал) піду, помічником майстра".

Остання поява Лавриновича у телеграмі / Фото "Схеми"

Востаннє підозрюваний у підпалах українець заходив у телеграм 13 травня о 01:31 ночі. Вранці 13 травня Лавриновича затримала британська поліція.

У коментарі "Радіо Свобода" генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун зазначив, що "телеграм-канали – це сучасна методика затягування людей, які потрапили в скрутне становище і намагаються якось знайти себе в цьому житті".

Нагадаємо, що серія підпалів у Лондоні сталась у три різні дні: 8 травня загорілася автівка, яка раніше належала Стармеру, 11 травня відбулася пожежа на вході до будівлі, де Стармер проживав у 1990-х; 12 травня пожежа була в житловому будинку, де раніше мешкала родина прем'єра.