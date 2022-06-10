Лавров цинично в своей манере отреагировал на санкции против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем стиле цинично прокомментировал введение санкций по Украине против России.

Лавров пренебрежительно высказался по поводу введения санкций

Одиозный Лавров сказал, что не знает, будет ли достоин ответ России на введение санкций. Мол "чем бы ребенок не радовался". Но достойного ответа никто от страны-агрессорки и не ожидает.

Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина и его муртадов

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы ребенок не радовался", – говорит Лавров.

Украина и правда ввела санкции против Кремля

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Персональные санкции ввели против Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других пропутинских муртадов.

В перечне СНБО 35 российских чиновников.

Прежде всего, речь идет о блокировании активов, ограничении торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке и полном прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Кроме того, санкции ввели против ректоров и директоров ряда российских вузов. Всего в списке 261 человек.

В то же время в ОП отреагировали на другое странное заявление Путина.

Маниакальное мнение о том, что он последователь Петра I Путин озвучил на встрече с молодыми предпринимателями, ведь начинать промывать населению мозга империализмом лучше как можно раньше.

По мнению Путина, царь Петр I 21 год вел Северную войну не для того, чтобы нагло захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории. "

В Офисе президента считают, что подобные высказывания президента-террориста лишь подтверждают тот факт, что Путин не остановится и не ограничится желанием захватить только Украину. Сейчас нужно говорить о немедленной деимпериализации России , а вовсе не о "сохранении ее лица", как этого требуют некоторые европейские политики.

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