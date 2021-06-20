Лавров хочет уговорить ОБСЕ заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид обсудит ситуацию на Донбассе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча состоится уже 21 июня.

В частности на повестке дня будет урегулирование конфликта в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

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Лавров, мол, хочет обсудить со Шмид работу Трехсторонней контактной группы, а также деятельность наблюдателей ОБСЕ в Украине.

По сообщению Кремля, Лавров якобы будет жаловаться на то, что Украина, по их мнению, не хочет выполнять минские договоренности. Поэтому он хочет уговорить ОБСЕ "повлиять" на украинскую сторону, чтобы она начала прямые переговоры с подконтрольными Кремлю боевиками.

Почему минские договоренности не работают

Россия на протяжении долгого времени навязывает свою позицию, что, мол, Москва не является стороной конфликта, а лишь посредник. Поэтому Украина должна вести прямые переговоры с террористами оккупированных территорий.

В украинской делегации такое предложение категорически отвергли. Поэтому Кремль заблокировал любой прогресс в минском формате и отказывается выполнять возложенные на него условия.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, с минскими договоренностями можно работать, но выполнить их невозможно.

В эффективности таких переговоров сомневается и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.