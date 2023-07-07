Российский информационный трюк: для чего России "тайные переговоры" с экс-чиновниками США

Накануне, 6 июля, американский телеканал NBC News опубликовал информацию, что в апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с группой бывших чиновников США. Цель тайной встречи – подготовка основы для будущих переговоров по прекращению войны в Украине. Все это не больше, чем пропагандистский информационный трюк.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, как следует воспринимать всю эту информацию.

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Выдают желаемое за действительное

В своей информации телеканал ссылается на четверых бывших и двух нынешних чиновников, якобы сообщивших о встрече Лаврова с американцами в Нью-Йорке. Впрочем, называть свои имена они отказались. Равно как и бывшие чиновники, которые могли быть на встрече, отказались от комментариев.

"Контакты с такими людьми стоят немного. Они могли быть организованы Генри Киссинджером (американский политик – 24 Канал) в рамках его деятельности по заказу России. Лавром может встречаться с его людьми, это просто эксперты и заговора здесь нет или вреда. Вред начинается тогда, когда это пытаются выдать за государственные переговоры", – сказал Шейтельман.

Он подчеркнул, что это российский информационный трюк, в котором даже NBC ссылались на британские, а не на американские источники. Таким образом, россияне выдают частную встречу частных лиц за государственные переговоры.

Как сказано в сообщении NBC, эта встреча имела цель подготовить почву для каких-либо переговоров. Но какой? К примеру, мы говорим в эфире, но это никоим образом не войдет в будущие переговоры, скажем, Байдена и Си Цзиньпина. У россиян во всем фейки, они выдают одно за другое,

– добавил политтехнолог.

Отметим, в сообщении NBC говорится, что на этой "тайной встрече" речь могла идти о судьбе временно оккупированных Россией украинских территорий и "поиск неуловимого дипломатического пути, который мог бы быть терпим для обеих сторон".

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Реакция Белого дома

Телеканал отметил, что переговоры проходили с ведома администрации Байдена, но не по ее указаниям. Экс-чиновники проинформировали Совет нацбезопасности Белого дома после этого. В Государственном департаменте США не подтвердили информацию о том, что Белый дом санкционировал "тайные переговоры" с Россией по окончании войны в Украине. Там назвали это слухами.

"Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины", – сказал спикер Госдепа.

Он добавил, что США продолжат поддерживать Украину, в частности, оружием.

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