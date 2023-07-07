Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив, як варто сприймати усю цю інформацію.

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Видають бажане за дійсне

У своїй інформації телеканал посилається на четверо колишніх і двоє нинішніх посадовців, які нібито повідомили про зустріч Лаврова з американцями у Нью-Йорку. Утім, називати свої імена вони відмовилися. Так само як і колишні чиновники, які могли бути на зустрічі, відмовилися від коментарів.

"Контакти з такими людьми коштують небагато. Вони могли бути організовані Генрі Кіссінджером (американський політик – 24 Канал) в рамках його діяльності на замовлення Росії. Лавром може зустрічатися з його людьми, це просто експерти і змови тут немає чи якоїсь шкоди. Шкода починається тоді, коли це намагаються видати за державні перемовини", – сказав Шейтельман.

Він підкреслив, що це російський інформаційний трюк, в якому навіть NBC посилалися на британські, а не американські джерела. Таким чином росіяни видають приватну зустріч приватних осіб за державні переговори.

Як сказано в повідомленні NBC, ця зустріч мала на меті підготувати ґрунт для якихось перемовин. Але який? Наприклад, ми говоримо в ефірі, але це жодним чином не увійде в майбутні перемовини, скажімо, Байдена і Сі Цзіньпіна. У росіян у всьому фейки, вони видають одне за інше,

– додав політтехнолог.

Зазначимо, в повідомленні NBC мовиться, що на цій "таємній зустрічі" могло йтися про долю тимчасово окупованих Росією українських територій та "пошук невловимого дипломатичного шляху, який міг би бути терпимим для обох сторін".

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Реакція Білого дому

Телеканал зазначив, що перемовини відбувалися за відома адміністрації Байдена, але не її вказівками. Експосадовці поінформували Раду нацбезпеки Білого дому після цього. У Державному департаменті США не підтвердили інформацію про те, що Білий дім санкціонував "таємні переговори" з Росією щодо закінчення війни в Україні. Там назвали це чутками.

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", – сказав речник Держдепу.

Він додав, що США продовжать підтримувати Україну, зокрема зброєю.

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