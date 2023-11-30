Лавров цинично назвал Молдову "следующей жертвой гибридной войны": как отреагировал Кишинев
Источник:NewsMaker
Сергей Лавров в очередной раз публично оконфузился. На министерском заседании ОБСЕ глава МИД России стал угрожать Молдове.
В течение дня на министерском заседании ОБСЕ в Македонии уже во второй раз произошел дипломатический скандал с участием Сергея Лаврова. Глава МИД России 30 ноября сначала истерил из-за демарша украинской делегации. А после этого прихвостень Владимира Путина стал публично угрожать Молдове.
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Что наговорил Лавров
Министр иностранных дел страны-агрессорки традиционно попытался обвинить западные государства во всех проблемах России. При этом он пригрозил Молдове.
По сути, Молдове заготовлена судьба следующей жертвы в развязаной Западом гибридной войне против России,
– сказал Лавров.
Он также обвинил Запад в "торпедировании" плана Москвы по урегулированию приднестровского конфликта. Кроме того, Лавров заявил, что западные страны якобы убивают формат "5+2".
Как отреагировала Молдова
МИД Молдовы назвал заявление Лаврова частью враждебных действий, которые Россия пытается в течение последних 30 лет совершить против этой страны. Официальный Кишинев отметил, что западные партнеры помогали Молдове успешно преодолевать эти угрозы.
Также дипломатическое ведомство обратилось к Лаврову. Там подчеркнули, что Молдова необратимо идет по европейскому пути и настаивает на немедленном и безоговорочном выводе российских войск со своей территории.
В Македонии Россию несколько раз поставили на место
- Сначала госсекретарь США Энтони Блинкен отказался встречаться с Лавровым. Он провел несколько рабочих встреч и уехал перед визитом главы МИД России.
- Затем на саммите ОБСЕ глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал обманчивыми заявления Лаврова. Он также разоблачил Россию на попытке переложить ответственность за свои действия на Запад. А еще дипломат обвинил государство-террориста в стремлении разделить Европу на сферы влияния.
- После этого на встрече ОБСЕ по России прошелся с критикой глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Он заявил, что государство-террорист разрушило культурные, политические и экономические отношения, которые строили с ним европейские страны. Также министр назвал кремлевские нарративы неправильными.