"Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи", – реакция МИД

Путинский муртад Сергей Лавров в очередной раз показал, что Россия не заинтересована в мирных переговорах. Имперский режим не хочет мира, а затем отверг мирный план президента Владимира Зеленского.

Украинский МИД уже отреагировал на популистические заявления Лаврова. В комментарии 24 Канала спикер МИД Олег Николенко заявил, что союзники Украины уже давно не принимают во внимание подобных заявлений, ведь они – дымовой занавес.

Актуально "Нас просто водили за нос": Путин назвал новую цель войны России в Украине

Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине,

– отметил Олег Николенко.

России придется выполнять мирную формулу

В МИДе также отметили, что Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира Президента Зеленского. И это гораздо важнее.

воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем.

Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу,

– подчеркнул Николенко.

В МИД отметили, что для того чтобы ускорить наступление этого момента, команда ведомства во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением Сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших и финансами

Что этому предшествовало

Глава МИД страны-агрессора заявил, что переговоров не может быть хотя бы потому, что президент Украины "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".

Главное о мирном плане Украины