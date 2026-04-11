"Война без этого не закончится": Лавров цинично требует гарантии безопасности для России

В Кремле дерзко требуют гарантии безопасности для России, без которых "конфликт урегулировать не удастся". При этом уже якобы начинает просматриваться возможность политико-дипломатического урегулирования.

Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передают росСМИ.

К теме Слив разговоров с Лавровым: Сийярто признал прослушивание и сделал скандальное заявление

Что сказал Лавров о гарантиях безопасности для России?

Дипломат обратил внимание, что Европейский Союз, пытаясь присоединиться к переговорам, требует гарантий безопасности для Украины как ключевого элемента мирного урегулирования.

Однако, как утверждает Лавров, вопрос гарантий для России при этом не поднимается, что, по его мнению, делает невозможным завершение конфликта.

Никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть,

– высказался он.

Отдельно глава российского МИД поднял тему положения национальных меньшинств в Украине, назвав ее одной из важных в контексте переговоров. В частности, он вспомнил венгерскую общину и отметил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Также Лавров традиционно сделал заявления о положении русскоязычного населения.

Кстати, опубликованные пленки разговоров свидетельствуют о том, что Сийярто говорил с Лавровым и о блокировании вступления Украины в ЕС. В то же время сам Сийярто заявил, что обнародованная информация на эту тему является якобы результатом вмешательства иностранных разведок в парламентские выборы в Венгрии.

На какие гарантии безопасности рассчитывает Украина?